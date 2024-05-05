О трактате Канта вспомнили по-настоящему только в XX веке – а именно в ходе Второй мировой войны, когда стало понятно, что для победы над «странами оси», то есть нацистами и их союзниками, требуется открытие Второго фронта. В основе международного договора, первая версия которого была спроектирована еще в ходе так называемой «Первой вашингтонской конференции», лежала идея защиты человечества от «варварской жестокости, намеренной захватить весь мир». Была именно такая ставка: гуманизм против сил зла с опорой на взаимные гарантии и

стратегическое партнерство, отказ от сепаратного мира и страховка от малейших возможностей дружить против кого-то внутри провозглашенного сообщества.

Понятно, что после Второй мировой войны началась война «холодная»: все вновь перессорились как раз внутри антигитлеровской коалиции. Но устав Организации Объединенных Наций, учрежденной летом 1945 года, уже никто не мог отменить в одностороннем порядке. Сложность новой мировой архитектуры страховала всех, кто участвовал в строительстве, от резких движений. И даже ядерная гонка между СССР и США была частью системы сдержек и противовесов, которая создавалась в расчете на победу здравого смысла, а не какой-то одной стороны.