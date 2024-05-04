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Работы по тушению усложнились из-за ветра: в Харьюмаа загорелся крупный торфяной участок

Postimees
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Место добычи торфа в деревне Пенинги.
Место добычи торфа в деревне Пенинги. Фото: Päästeamet / platvorm X

Сегодня в 15.42 в Центр тревоги поступило сообщение о пожаре в месте добычи торфа в деревне Пенинги, Харьюмаа. 

Спасательный департамент сообщает в социальной сети X, что в лесу загорелось до 1,3 га торфяника. «Из-за сильного ветра работы по тушению усложнились», - говорится в сообщении.

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