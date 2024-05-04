Сегодня в 15.42 в Центр тревоги поступило сообщение о пожаре в месте добычи торфа в деревне Пенинги, Харьюмаа.
Работы по тушению усложнились из-за ветра: в Харьюмаа загорелся крупный торфяной участок
Спасательный департамент сообщает в социальной сети X, что в лесу загорелось до 1,3 га торфяника. «Из-за сильного ветра работы по тушению усложнились», - говорится в сообщении.
Täna, kell 15:42 sai Häirekeskus teate, et Peningi turbatootmisalal on tulekahju. Süttinud on kuni 1,3 hektarit metsaalust turbapinnast. Tugeva tuule tõttu on kustutustööd raskendatud.— Päästeamet (@paasteamet) May 4, 2024