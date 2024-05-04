Сегодня в 16:56 в Центр тревоги поступило сообщение о том, что горит металлургическое предприятие, расположенное на улице Тийги в Нарве.
В Нарве горит металлургическое предприятие
Представитель Спасательного департамента в Ида-Вирумаа и Ляэне-Вирумаа подтвердил Postimees, что это пожар третьего ранга.
Он добавил, что спасательные бригады приступили к тушению, люди эвакуированы.
В связи с возникшим пожаром и образованием задымления, Спасательный департамент просит жителей окрестностей закрыть двери и окна, а также избегать пребывания в этом районе.
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