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В Нарве горит металлургическое предприятие

BNS
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Спасатели. Снимок иллюстративный.
Спасатели. Снимок иллюстративный. Фото: Kristjan Teedema

Сегодня в 16:56 в Центр тревоги поступило сообщение о том, что горит металлургическое предприятие, расположенное на улице Тийги в Нарве.

Представитель Спасательного департамента в Ида-Вирумаа и Ляэне-Вирумаа подтвердил Postimees, что это пожар третьего ранга.

Он добавил, что спасательные бригады приступили к тушению, люди эвакуированы.

В связи с возникшим пожаром и образованием задымления, Спасательный департамент просит жителей окрестностей закрыть двери и окна, а также избегать пребывания в этом районе.

Новость дополняется.

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