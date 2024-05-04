Украина установила четкие правила в отношении спортсменов из стран-агрессоров

Олимпийский комитет Украины и тамошний министр спорта Вадим Гутцайт дали рекомендации членам сборной, отправляющимся на Парижскую Олимпиаду, как вести себя в присутствии российских и белорусских спортсменов. Основная рекомендация заключалась в том, чтобы избегать любых контактов с ними.

Также украинских спортсменов попросили избегать участия в пресс-конференциях, когда в одном помещении присутствуют спортсмены из стран-агрессоров. Кроме того, на церемонии награждения следует избегать совместных фотографий с российскими и белорусскими спортсменами. Таким образом, могут возникнуть ситуации, когда один из спортсменов медальной тройки не поднимется на пьедестал почета.

Украинским спортсменам также посоветовали избегать общения с российскими и белорусскими коллегами в социальных сетях. По мнению Олимпийского комитета Украины, это может вызвать ненужные разногласия и конфликты. Украинцев также призвали сообщать о нарушениях со стороны спортсменов из стран-агрессоров, которые могут поставить под сомнение их нейтралитет.