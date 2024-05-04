Садик Хан в третий раз избран мэром Лондона. До этого никто не возглавлял британскую столицу три срока подряд

The Telegraph уточняет, что Хан набрал 43,9% голосов, а его соперница, представительница правящей Консервативной партии Сьюзен Холл - 32,7%.

Явка на выборах составила 40,5%, что на 1,5% ниже, чем в 2021 году.

Садик Хан стал первым мэром Лондона, который стал главой города в третий раз.

Русская служба Би-би-си отмечает, что в результате местных выборов, проходивших в Англии, лейбористы значительно усилили свои позиции, а консерваторы потеряли множество мест в местных советах.

Должность мэра Лондона была учреждена в 2000 году. До 2008 года городом руководил Кен Ливингстон, с 2008 по 2016 - Борис Джонсон. До середины 1980-х годов Лондоном управлял городской совет, затем по решению правительства Маргарет Тэтчер совет был упразднен, а его функции были переданы в ведение правительственных организаций и различных районных советов.