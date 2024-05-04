Рабочий из Эстонии поспорил на 50 евро, что украдет дорожный знак в Латвии. Проделка обошлась ему дорого

Жители города сообщили об увиденном в полицию и сами последовали за вором. Когда на место прибыли полицейские, мужчина начал бегство. В конкретной зоне преследование нельзя было осуществлять на автомобиле, поэтому полицейский попросил у встреченного велосипедиста одолжить его транспортное средство. Быстро крутя педали, эстонца удалось догнать.