Рабочий из Эстонии поспорил с коллегами на 50 евро, что украдет в Адажи, Латвия, дорожной знак и принесет друзьям в качестве доказательства. Что задумано, то сделано - эстонец, вооружившись шуруповертом, взялся за дело, сообщает передача Degpunktā.
Рабочий из Эстонии поспорил на 50 евро, что украдет дорожный знак в Латвии. Проделка обошлась ему дорого
Жители города сообщили об увиденном в полицию и сами последовали за вором. Когда на место прибыли полицейские, мужчина начал бегство. В конкретной зоне преследование нельзя было осуществлять на автомобиле, поэтому полицейский попросил у встреченного велосипедиста одолжить его транспортное средство. Быстро крутя педали, эстонца удалось догнать.
Под контролем стражей порядка его заставили прикрутить дорожный знак обратно, однако за свою выходку он был призван к административной ответственности за мелкое хулиганство и оштрафован на 300 евро.