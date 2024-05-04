«Результаты будут другими». В Каире возобновились переговоры между ХАМАС и Израилем о прекращении огня в Газе

«Результаты сегодня будут другими. Мы достигли соглашения по многим пунктам, и еще несколько пунктов остаются», - цитирует агентство Reuters египетский источник.

Представители ХАМАС накануне заявили, что их делегация отправилась на переговоры, проходящие при посредничестве Египта и Катара, с позитивным настроением. «Мы полны решимости добиться соглашения, которое удовлетворит требования палестинцев», - было сказано в сообщении.

Палестинский чиновник, знакомый с ходом переговоров, также выразил осторожный оптимизм в комментарии Reuters.

«На этот раз дела обстоят лучше, но будет ли достигнуто соглашение, зависит от того, предложит ли Израиль достаточно, чтобы это произошло», - сказал агентству чиновник, попросивший об анонимности.

На этой неделе Израиль предложил новые условия перемирия с ХАМАС, которые США назвали «очень щедрыми». Теперь свой ответ на них должна дать палестинская группировка.

Посредники, в числе которых прибывший в Каир директор ЦРУ Уильям Бернс, пытаются добиться заключения соглашения, которое позволит приостановить военные действия в секторе и освободить 133 заложника, которые, по данным Израиля, все еще остаются в руках ХАМАС в Газе (предполагается, что по меньшей мере 30 из этих людей мертвы).

Главным, судя по всему, остается вопрос о том, будет ли соглашение о прекращении огня постоянным или временным.