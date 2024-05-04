Тлеющая зола добавила спасателям работы

Спасатели напоминают, что золе из очага не место в пластиковом ведре или пакете, потому что угли могут тлеть даже целую неделю. Золу следует пересыпать в контейнер из невоспламеняющегося материала и держать вдали от легковоспламеняющихся материалов, в том числе деревянного пола.

Лучше всего вынести золу в металлическом ведре с крышкой наружу, чтобы она остыла. Пожар может вспыхнуть от искры и даже теплопередачи.

Спасательный департамент также желает в субботу мирного Дня пожарных своим 4800 профессиональным и добровольным спасателям, которые в составе единой сети спасают и защищают людей, животных, имущество и природу. По сообщению департамента, еще никогда столь крупная армия спасателей не стояла плечом к плечу.