В День Европы, отмечаемый 9 мая, публицист Андрей Кузичкин пишет о том, что главный эффект от 20-летнего членства нашей страны в Евросоюзе - это воздух свободы и реальная, осязаемая демократия. Однако свободу и демократию нужно защищать, поэтому крайне важно, что юбилей членства Эстонии в ЕС совпадает с двадцатилетием вступления страны в НАТО. Как показывает нынешнее время, вступление Эстонии в эти две организации было единственно правильным шагом.
АНДРЕЙ КУЗИЧКИН ⟩ Двадцать лет, которые изменили Эстонию
Путь к единой Европе был труден, извилист и потребовал более 2000 лет, в течение которых континент разрывали многочисленные войны и кровопролития. Сначала на обломках древней Римской империи в Х веке возникла Священная Римская империя, объединившая многие европейские государства. В XVI веке 80-летняя война между католиками и протестантами стала вызовом и поставила империю на грань раскола.
Война завершилась в 1648 году Вестфальским миром, провозгласившим суверенитет государств и равенство христиан всех деноминаций. Через 150 лет Наполеон попытался объединить Европу силой и потерпел поражение. В 1815 году Венский конгресс создал Священный союз европейских государств на основе новой системы международных отношений.
Из континента войн - в континент прочного мира
Первая мировая война разрушила эту систему, но ее воссоздали в 1919 году на базе Версальских соглашений. Однако допущенные ошибки при переустройстве Европы привели через 20 лет к новой кровопролитной войне и разделу континента на Запад и Восток после разгрома нацистской Германии в 1945 году. Слава и честь Жану-Батисту-Николя-Роберу Шуману, министру иностранных дел Франции, который 9 мая 1950 года произнес речь и предложил план по созданию Европейского объединения угля и стали.
Так начался процесс европейской интеграции - проект века по превращению Европы из континента, породившего две мировые войны, в образец мира и сотрудничества.
Эстония присоединилась к этому процессу в 2004 году. Прошло двадцать лет… Я не буду сегодня сыпать цифрами и фактами, доказывающими преимущество членства Эстонии в Евросоюзе. По-моему, это всем очевидно. Поделюсь собственными впечатлениями.
Впервые я посетил Эстонию зимой в 1980 года в составе туристической группы. Испытал потрясение от Старого города: башни, крепостные стены, замки, кирхи, черепичные крыши - все как из сказки. Но за пределами этого оазиса старины я увидел советскую заурядность, знакомую мне по родному Томску: «сталинки», «хрущевки», кривые бетонные плиты заборов и разбитый дорожный асфальт. И вонь от промышленных предприятий в центре Таллинна.
Второй раз я побывал в Эстонии во главе культурного десанта Томской области в 2009 году. Старый город остался на месте, но все пришло в движение: ярче и свежее стали фасады зданий, появились многочисленные вывески на эстонском языке, на улицах чугунные фонари закружились в хороводах, свет от витрин магазинов и из окон кафе цветными пятнами ложился на булыжную мостовую. В центре Таллинна кипело строительство, сновали иномарки, которых в Томске еще не видели. В ходу были кроны, но в магазинах ценники выставлялись и в евро.
Изменения в лицах
Главное же - изменились люди: лица стали светлее. И хотя эстонцы так и не научились улыбаться, взгляды их отражали огни Брюсселя.
Я вернулся в Таллинн через 5 лет и живу в Эстонии уже целое десятилетие, став гражданином этой страны. И каждый день все десять лет я понимаю, что живу в Европе. Это колоссальное ощущение!
Мне нравится, что нет границ и десятки авиарейсов из Таллиннского аэропорта доставят вас за несколько часов в любую точку Европы без прохождения пограничного и таможенного контроля. Высокие экологические стандарты Евросоюза органично вплелись в культуру рачительного отношения к природе со стороны жителей Эстонии: страна превратилась в настоящий парк.
Отличное транспортное сообщение внутри городов и между ними. Трансформация Эстонии из аграрно-промышленного в электронное государство - прорыв века. Но главное - это воздух свободы и реальная, осязаемая демократия.
Да, конечно, сейчас набегут скептики и заголосят, что на самом деле в Эстонии отсталая экономика, фальшивая свобода слова и имитационная демократия, страной управляют бывшие коммунисты, а Брюссель лишает нас независимости. И вообще центр руководства Эстонией находится на улице Кентманни в здании посольства США.
Догонять Финляндию
Соглашусь, что Эстонии после полувековой советской оккупации нужно приложить немало усилий, чтобы достичь уровня экономического развития, сопоставимого, например, с Финляндией. Советская модель экономики основательно деформировала рыночные механизмы. Чтобы их перезапустить, требуется время. В восточных землях Германии и через 35 лет после объединения уровень жизни все еще ниже, чем в западных землях.
Да и война в Украине превратила Эстонию в военный форпост на восточной границе Европы. Оборона требует ресурсов. А рост военных расходов всегда плохо сказывается на государственных финансах.
Что касается свободы и демократии в Эстонии, с ними все в порядке. Как писал русский философ Вышеславцев, демократия - это возможность сказать «нет», а не обязанность говорить «да». В Эстонии свободно говорят «нет» президенту, премьеру, министрам и прочим представителям государства. Суд абсолютно независим от власти, а законодатели и правительство не просто разделены, но часто находятся в конфронтации.
Избыток демократии
Иногда мне кажется, что демократии в Эстонии слишком много. Потому пророссийские активисты в Эстонии чувствуют себя как дома, безнаказанно распространяя нарративы кремлевской пропаганды и отделываясь мизерными штрафами за издевательство над гимном Эстонии и антисемитизм. А граждане государства-агрессора свободно выбирают в Эстонии в местные органы власти депутатов, оправдывающих советскую оккупацию.
Что касается суверенитета, то, конечно, членство в Европейском союзе дает государствам не только право на получение финансовой помощи, но накладывает и обязательства приводить национальное законодательство к единым стандартам и действовать в общем правовом пространстве. Только так может быть гарантировано равенство перед законом каждого жителя ЕС. А сотрудничество с США и евроатлантическую солидарность не нужно путать с диктатом Москвы.
Когда Кремль диктовал, кому в Эстонии быть мэром, а кому премьером, это никого не смущало. Российское посольство держало широко открытыми двери для многочисленных эстонских политиков и бизнесменов, открыто подстрекало к «бронзовой ночи». Но публичные протесты против вмешательства России в политику Эстонии были очень робкими.
Сегодня Эстония решительно избавляется от наследия квази-«русского мира». Поэтому консолидация Запада и привлечение политического и военного ресурса США в помощь Европе становятся главным оружием в борьбе с путинским режимом.
Вступлению в НАТО не было альтернативы
Знаменательно, что юбилей членства Эстонии в ЕС совпал с двадцатилетием вступления Эстонии в НАТО. Как показывает нынешнее время, это был очень правильный шаг. Военная защита суверенитета Эстонии - актуальная необходимость. Созданный в годы Первой республики фундамент эстонской экономики в годы оккупации был притоплен в болотах социализма, но после восстановления независимости всплыл и на нем появилась современная экономическая надстройка. А вот национальные вооруженные силы создавались практически с нуля.
И за двадцать лет Силы обороны Эстонии и Кайтселийт достигли высоких стандартов НАТО, отлично вооружены и обеспечены хорошо обученными кадрами и подготовленными резервистами. Боевая авиация союзников в Эмари и военная база в Тапа гарантируют Эстонии способность противостоять российской агрессии до подхода основных сил альянса.
Я - член ассоциации «Эстония-НАТО», окончил Высшие курсы государственной обороны, пишу статьи для журнала Kaitse kodu!, сотрудничал с NATO Stratcom и с эстонскими военными - специалистами Министерства обороны и военными полицейскими, посещал Куперьяновский батальон, хлебал кашу из солдатского котелка, а на столетнем юбилее Кайтселийта выступил с докладом.
Мое мнение: у нас, в Эстонии, замечательные военные кадры - умные, с чувством юмора (особенно глава Сил обороны Мартин Херем) и человечные. Помню, офицер Кайтселийта поделился со мной историей: во время учений в Ида-Вирумаа один мужичок бросил свой велосипед под БТР и прокричал по-русски: «НАТО здесь не пройдет!». Водитель БТР остановил технику, вышел, поднял велосипед, молча отдал его мужичку и поехал дальше. Я представляю, что было бы с велосипедом и мужичком в России, если бы он крикнул: Russians, go home!; велосипед на свалку, а мужичку 15 лет колонии или могилка на ближайшем кладбище.
Сложнейшие вызовы
Да, конечно, сегодня Эстония вместе с Европейским союзом и НАТО стоит перед труднейшими вызовами, связанными с агрессией России против Украины: это перевод экономики на военные рельсы, миграционный кризис из-за наплыва украинских беженцев, активное вмешательство российских спецслужб во внутреннюю политику ЕС, попытки дестабилизации НАТО и рост российской военной угрозы вплоть до применения ядерного оружия.
Нужно быть готовыми к развитию событий по негативному сценарию, потому что Путин ненавидит ЕС и НАТО, так как видит в них свою вожделенную, но не сбывшуюся мечту о создании собственной империи и военного альянса. Но все-таки я верю, что победа будет за нами - жителями свободного Запада. С восточным варварством и кровавой диктатурой нам не по пути.
На дворе май. Небо рассекают клинья гусей, летящих в Лапландию. Не все знают, почему гуси летят именно клином. А это связано с тем, что возглавляют стаю самые сильные птицы. Взмахами своих крыльев они создают движение воздуха и аэродинамическую тягу для более слабых птиц, которые следуют за вожаком. Потом вожак меняется местами с другими членами стаи.
Эстония пока не в авангарде стаи из 27 государств. Но с каждым перелетом сил у нашей страны добавляется. У Эстонии есть два крыла - ЕС и НАТО, полет идет нормально: по правильному маршруту и в соответствии с расписанием. И я верю: от стаи мы не отобьемся, не отстанем, и вполне вероятно, вырвемся когда-нибудь в вожаки.
Я поздравляю всех с Днем Европы и желаю мирного неба над головой, побольше грошей в кармане, солнечного счастья на сердце и бесконечной радости в душе!