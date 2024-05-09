АНДРЕЙ КУЗИЧКИН Двадцать лет, которые изменили Эстонию

Избыток демократии

Иногда мне кажется, что демократии в Эстонии слишком много. Потому пророссийские активисты в Эстонии чувствуют себя как дома, безнаказанно распространяя нарративы кремлевской пропаганды и отделываясь мизерными штрафами за издевательство над гимном Эстонии и антисемитизм. А граждане государства-агрессора свободно выбирают в Эстонии в местные органы власти депутатов, оправдывающих советскую оккупацию.

Что касается суверенитета, то, конечно, членство в Европейском союзе дает государствам не только право на получение финансовой помощи, но накладывает и обязательства приводить национальное законодательство к единым стандартам и действовать в общем правовом пространстве. Только так может быть гарантировано равенство перед законом каждого жителя ЕС. А сотрудничество с США и евроатлантическую солидарность не нужно путать с диктатом Москвы.

Когда Кремль диктовал, кому в Эстонии быть мэром, а кому премьером, это никого не смущало. Российское посольство держало широко открытыми двери для многочисленных эстонских политиков и бизнесменов, открыто подстрекало к «бронзовой ночи». Но публичные протесты против вмешательства России в политику Эстонии были очень робкими.

Сегодня Эстония решительно избавляется от наследия квази-«русского мира». Поэтому консолидация Запада и привлечение политического и военного ресурса США в помощь Европе становятся главным оружием в борьбе с путинским режимом.

Вступлению в НАТО не было альтернативы