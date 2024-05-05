В субботу, 4 мая, утром в Таллинне произошло тяжелое ДТП, в результате которого пострадали два человека, сообщает пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.
В Таллинне водитель сбил двух пешеходов и скрылся с места ДТП
Вчера в 06:06 в Таллинне у дома на улице Рейсияте, 11 произошло ДТП: автомобиль Škoda Octavia сбил двух пешеходов - 34-летнего мужчину и 24-летнюю женщину.
Водитель, личность которого пока не установлена, вместе с автомобилем скрылся с места происшествия.
Пешеходы были доставлены в больницу.
Всего за последние сутки произошло шесть тяжелых ДТП, говорится в сводке полиции. На дорогах Эстонии были пойманы 16 водитель в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.