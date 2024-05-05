В Таллинне водитель сбил двух пешеходов и скрылся с места ДТП

Вчера в 06:06 в Таллинне у дома на улице Рейсияте, 11 произошло ДТП: автомобиль Škoda Octavia сбил двух пешеходов - 34-летнего мужчину и 24-летнюю женщину.

Водитель, личность которого пока не установлена, вместе с автомобилем скрылся с места происшествия.

Пешеходы были доставлены в больницу.

Всего за последние сутки произошло шесть тяжелых ДТП, говорится в сводке полиции. На дорогах Эстонии были пойманы 16 водитель в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.