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В Таллинне водитель сбил двух пешеходов и скрылся с места ДТП

rus.postimees.ee
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Полиция на месте ДТП. Фото иллюстративное.
Полиция на месте ДТП. Фото иллюстративное. Фото: Dmitri Kotjuh

В субботу, 4 мая, утром в Таллинне произошло тяжелое ДТП, в результате которого пострадали два человека, сообщает пресс-служба Департамента полиции и погранохраны. 

Вчера в 06:06 в Таллинне у дома на улице Рейсияте, 11 произошло ДТП: автомобиль Škoda Octavia сбил двух пешеходов - 34-летнего мужчину и 24-летнюю женщину.

Водитель, личность которого пока не установлена, вместе с автомобилем скрылся с места происшествия.

Пешеходы были доставлены в больницу. 

Всего за последние сутки произошло шесть тяжелых ДТП, говорится в сводке полиции. На дорогах Эстонии были пойманы 16 водитель в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. 

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