Последние месяцы сегмент Facebook гудит, как потревоженный улей, а любой пост с упоминанием о новой платформе для покупок Temu собирает десятки, а то и сотни комментариев. Кто-то предупреждает об опасности утечки данных, другие хвалятся покупками. TVNET+ разбирался в том, откуда взялась эта платформа и нет ли «подводных камней» в приложении?
Для подписчиков
Что представляет из себя Temu: глобальный фейк или новый серьезный игрок на рынке?
Как компания наводнила мир дешевыми товарами?
«Temu популярна из-за феноменально низких цен. Большей части человечества нравятся дешевые товары. У Temu такие цены, что иногда не можешь поверить, что такие цены существуют», - поделился Сергей Волвенкин, руководитель дигитального отдела iMarketings.lv.
Действительно, если зайти в приложение, то можно легко найти мужские кроссовки за 9 евро, женские платья от 3 евро или проекционную «звездную» лампу за 3 евро, а как бонус еще и бесплатная доставка.
В комментарии для TVNET+ в компании Temu заявили, что такие цены возможны потому, что они сотрудничают напрямую с заводами, минуя посредников.