Предприниматель: большая зарплата волостных руководителей оправдана, ведь общение с людьми вредно для здоровья

Перевод: София Солдатенко

По словам Рууссаара, при просмотре таблицы с зарплатами чиновников он заметил, что зарплата некоторых руководителей самоуправлений весьма значительна и достигает более 4000 евро. Меэритс добавил, что, если вспомнить встречу премьер-министра Каи Каллас (Партия реформ) с жителями Вырумаа, общение с жителями волости – это вредная для здоровья работа, за которую им доплачивают.

«Это действительно вредная для здоровья работа, учитывая, что во время встречи Каи Каллас с жителями Вырумаа стали звучать обвинения, которые не доказаны, но которые распространились по социальным сетям и российским телеканалам», - отметил Рууссаар и добавил, что рост зарплат муниципальных служащих оказался выше среднего в прошлом году. В то время как зарплата муниципальных чиновников в прошлом году увеличилась на 13 процентов, средняя зарплата госслужащих увеличилась на девять процентов.

Хыбемяги отметил, что в прошлом году самую высокую зарплату получил генеральный директор Департамента государственной инфосистемы - 101 260 евро (брутто), за ним следуют председатель Таллиннского окружного суда - 97 983 евро, председатель Госсуда - 96 773 евро, генеральный директор Налогово-таможенного департамента - 95 994 евро и премьер-министр - 94 805 евро.

По мнению Меэритса, такие зарплаты нельзя назвать сумасшедшими, если сравнивать их с зарплатами руководителей биржевых компаний.