Журналисты Прийт Хыбемяги и Айнар Рууссаар, а также предприниматель Хелдур Меэритс заявили в субботу в программе Keskpäevatund на радио Kuku, что, хотя высокопоставленные госслужащие иногда получают хорошие зарплаты, размер их зарплат все-таки не сумасшедший.
Предприниматель: большая зарплата волостных руководителей оправдана, ведь общение с людьми вредно для здоровья
Перевод: София Солдатенко
По словам Рууссаара, при просмотре таблицы с зарплатами чиновников он заметил, что зарплата некоторых руководителей самоуправлений весьма значительна и достигает более 4000 евро. Меэритс добавил, что, если вспомнить встречу премьер-министра Каи Каллас (Партия реформ) с жителями Вырумаа, общение с жителями волости – это вредная для здоровья работа, за которую им доплачивают.
«Это действительно вредная для здоровья работа, учитывая, что во время встречи Каи Каллас с жителями Вырумаа стали звучать обвинения, которые не доказаны, но которые распространились по социальным сетям и российским телеканалам», - отметил Рууссаар и добавил, что рост зарплат муниципальных служащих оказался выше среднего в прошлом году. В то время как зарплата муниципальных чиновников в прошлом году увеличилась на 13 процентов, средняя зарплата госслужащих увеличилась на девять процентов.
Хыбемяги отметил, что в прошлом году самую высокую зарплату получил генеральный директор Департамента государственной инфосистемы - 101 260 евро (брутто), за ним следуют председатель Таллиннского окружного суда - 97 983 евро, председатель Госсуда - 96 773 евро, генеральный директор Налогово-таможенного департамента - 95 994 евро и премьер-министр - 94 805 евро.
По мнению Меэритса, такие зарплаты нельзя назвать сумасшедшими, если сравнивать их с зарплатами руководителей биржевых компаний.
«У руководителя биржевой компании трудная работа и большая ответственность, и у людей, получающих зарплату от государства, тоже очень тяжелая работа. Если сравнить зарплату высокопоставленных госслужащих со средней зарплатой по Эстонии, то они получают много, но на самом деле у госслужащих более сложная работа, чем в среднем по Эстонии. Если посмотреть на проценты роста, то рост зарплат госслужащих идет в ногу с ростом средней зарплаты в Эстонии», - сказал Меэритс.
Рууссаар добавил, что средняя зарплата госслужащих в прошлом году составила 2407 евро брутто, и это на самом деле не такая уж безумная сумма. В прошлом году шесть процентов чиновников получали зарплату более 4000 евро, что, по мнению Рууссаара, является вполне нормальным соотношением.
Хыбемяги для сравнения привел зарплаты руководителей самых прибыльных биржевых фирм Эстонии. Больше всего в прошлом году заработал руководитель строительной компании Merko - 684 263 евро. На втором месте оказался член правления банка LHV с 576 000 евро. С третьего по пятое места расположились члены правления LHV, получившие зарплату в размере 468 000 евро.
Хыбемяги заявил, что частный капитал очень ценит ответственность, но сурово наказывает за ошибки. Для сравнения он вспомнил полный провал экзаменационной системы этой весной, но это не привело к отставке ни одного высокопоставленного чиновника. «В то же время, если руководитель крупной биржевой компании принял неверное решение, сразу поднимается вопрос, стоит ли ему занимать эту должность», - сказал он.