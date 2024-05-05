Женской эстафетной сборной Эстонии с первой попытки не удалось пробиться на Олимпиаду

Поскольку Ыйлме Выро из-за травмы осталась на родине, в эстафете на Багамах приняли участие Мия Отт, Анн Мария Кивикас, Креэте Верлин и Диана Сууманн. В третьей предварительной эстафете они заняли седьмое место со временем 44,81, отстав от рекорда Эстонии, установленного в прошлом году, на шесть десятых. После четырех предварительных эстафет общий результат стал 27-м.

Германия, Австралия, США, Франция, Польша, Канада, Великобритания и Нидерланды

смогли получить путевки в Париж.

Восемь обладателей олимпийских путевок будут участвовать в финале чемпионата мира, а остальные поделят между собой еще шесть олимпийских путевок в трех дополнительных эстафетах - их снова получат двое лучших в каждой гонке.

Соперниками Эстонии в дополнительной эстафете являются Багамы, Колумбия, Нигерия, Китай, Бразилия, Швейцария и Доминиканская Республика. У женской сборной Эстонии есть серьезные вызовы в достижении необходимого уровня для квалификации на Парижскую Олимпиаду, так как вчера вечером у большинства участников результат был меньше 44 секунд.