«Мы молимся сегодня особенно о стране нашей российской, которая проходит через непростые, может быть, в каком-то смысле судьбоносные испытания. Мы просим Господа, чтобы защитил он священные пределы нашей земли», - сказал патриарх в проповеди после литургии по случаю Пасхи.

Глава РПЦ заявил, что сегодня верующие должны молиться также «о властях и о воинстве», и о тех, кто сегодня, в мирное для многих время, «теряет не только здоровье, но и жизнь свою, защищая Отечество». Патриарх Кирилл также выразил надежду, что Господь остановит «междоусобную брань» между Россией и Украиной.