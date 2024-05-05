Глава Русской православной церкви, патриарх Кирилл во время пасхальной службы в храме Христа Спасителя в Москве «усиленно молился» о защите «священных пределов» России, которая проходит через «судьбоносные испытания», пишет «Медуза» со ссылкой на ТАСС.
Московский патриарх призвал молиться за военных РФ и назвал войну в Украине «междоусобной бранью» (4)
«Мы молимся сегодня особенно о стране нашей российской, которая проходит через непростые, может быть, в каком-то смысле судьбоносные испытания. Мы просим Господа, чтобы защитил он священные пределы нашей земли», - сказал патриарх в проповеди после литургии по случаю Пасхи.
Глава РПЦ заявил, что сегодня верующие должны молиться также «о властях и о воинстве», и о тех, кто сегодня, в мирное для многих время, «теряет не только здоровье, но и жизнь свою, защищая Отечество». Патриарх Кирилл также выразил надежду, что Господь остановит «междоусобную брань» между Россией и Украиной.
На ночном пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя присутствовали мэр Москвы Сергей Собянин и президент России Владимир Путин. Оба позже поздравили москвичей и россиян с праздником.
- После начала российского вторжения в Украину патриарх Кирилл фактически поддержал войну. В своих проповедях он часто упоминает военные действия, а также обосновывает причины вторжения. Среди прочего он говорил, что войну спровоцировали внешние силы для ослабления России. Глава РПЦ также призывает священников ехать на фронт, чтобы поддержать российских военных.
- Украинские власти обвинили патриарха Кирилла в оправдании вооруженной агрессии России против Украины. Западные страны ввели санкции против главы РПЦ.
- При этом священников РПЦ, которые выступают против войны, в России наказывают - в том числе лишают сана. Так, в январе с настоятельства в московском храме Живоначальной Троицы в Хохлах сняли протоиерея Алексея Уминского. Вскоре его запретили в служении и лишили сана.
- Поводом для преследований Уминского стали высказывания священника в интервью бывшему главному редактору «Эха Москвы» Алексею Венедиктову. В нем Уминский, в частности, советовал верующим, которые не хотят ходить в храм, где молятся за победу в войне с Украиной, искать священников, которые «больше молятся о мире, нежели о победе». Кроме того, Уминского обвинили в том, что он отказался читать молитву «О святой Руси».