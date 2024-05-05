Стартовал пилотный проект по сбору информации Minu parem Eesti, в рамках которого жителей Эстонии спрашивают, в какие сферы деятельности или регионы страны частный сектор должен направлять свою поддержку в будущем.
Стартовал пилотный проект Minu parem Eesti: будут распределены 100 000 евро
Заполнив опрос на сайте www.minuparemeesti.ee, до 26 мая можно внести предложения по направлению поддержки частного сектора как на государственном уровне, так и с учетом потребностей конкретных уездов, городов и волостей.
Опрос дает возможность рекомендовать поддержку в областях образования, культуры и спорта, здоровья и благополучия, природы и окружающей среды, социальной помощи и усиления готовности к кризисам. Также можно сообщить о новых проектах, при запуске которых частный сектор мог бы «подставить плечо».
По словам руководителя пилотного проекта Таави Котка, данный сбор информации стал первым в эстонском гражданском обществе, когда люди имеют возможность высказать свое мнение о том, где и для чего именно в Эстонии больше всего нужна денежная поддержка частного сектора.
«Участие, разумеется, добровольное, но мы призываем каждого внести свое предложение. Чем больше участников мы привлечем, тем больше вероятность, что пилотный проект в будущем перерастет в более крупную программу и суммы увеличатся - но предприятия должны увидеть, что люди реально интересуются тем, кто и где именно получает поддержку», - сказал Котка.
Котка добавил, что в инициативную группу проекта входят Bolt, LHV, Tele2, а также TKM Grupp - материнская компания Selver, Kaubamaja и I.L.U. В рамках стартовавшего пилотного проекта в августе 2024 года будет распределено 100 тысяч евро средств частного сектора.
По словам председателя правления TKM Grupp Рауля Пуусеппа, особенно важно внести свой вклад в развитие общества в трудные времена: «На протяжении многих лет мы поддерживали жизнь в Эстонии и местные предприятия, а теперь сможем делать это еще точнее, опираясь на мнение более 740 тысяч владельцев карт Partnerkaart».
«Согласно нашему недавнему опросу, 70 процентов жителей Эстонии считают очень важным, чтобы поставщик банковских услуг был социально ответственным. Мы - эстонский банк, мы являемся частью эстонского общества и поддерживаем большие и малые эстонские дела. Этот проект дает возможность сознательно направить положительное влияние в нужное место», - сказала председатель правления LHV Pank Кадри Кийсель.
Руководитель по социальной ответственности Bolt Лийза Аавик сказала: «Миссия Bolt - помогать формировать города для людей, а не для автомобилей. Мы с удовольствием спрашиваем у сотни тысяч наших клиентов в Эстонии, какие темы им наиболее близки. Большим преимуществом опроса является возможность подачи предложений по конкретным проектам в дополнение к вопросам анкеты с несколькими вариантами ответов. Эта инициатива обеспечивает отличный вклад в социальные проекты в Эстонии, которые принесут наибольший положительный эффект».
Руководитель по устойчивому развитию Tele2 Eesti Кристийна Альяс-Саарма, отметила, что их компания особенно приветствует инновационный и инклюзивный подход проекта: «Мы в Tele2 любим действовать по-новому и решительно. Мы высоко ценим своих клиентов и считаем важным предложить им лучший опыт, а в этом проекте мы также ценим то, что можем обеспечить клиентам право голоса при принятии решений. В сотрудничестве с другими компаниями со схожим мышлением мы сможем улучшить жизнь в Эстонии именно в тех областях, которые наши клиенты считают наиболее важными».