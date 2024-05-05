Стартовал пилотный проект Minu parem Eesti: будут распределены 100 000 евро

Заполнив опрос на сайте www.minuparemeesti.ee, до 26 мая можно внести предложения по направлению поддержки частного сектора как на государственном уровне, так и с учетом потребностей конкретных уездов, городов и волостей.

Опрос дает возможность рекомендовать поддержку в областях образования, культуры и спорта, здоровья и благополучия, природы и окружающей среды, социальной помощи и усиления готовности к кризисам. Также можно сообщить о новых проектах, при запуске которых частный сектор мог бы «подставить плечо».

По словам руководителя пилотного проекта Таави Котка, данный сбор информации стал первым в эстонском гражданском обществе, когда люди имеют возможность высказать свое мнение о том, где и для чего именно в Эстонии больше всего нужна денежная поддержка частного сектора.

«Участие, разумеется, добровольное, но мы призываем каждого внести свое предложение. Чем больше участников мы привлечем, тем больше вероятность, что пилотный проект в будущем перерастет в более крупную программу и суммы увеличатся - но предприятия должны увидеть, что люди реально интересуются тем, кто и где именно получает поддержку», - сказал Котка.

Котка добавил, что в инициативную группу проекта входят Bolt, LHV, Tele2, а также TKM Grupp - материнская компания Selver, Kaubamaja и I.L.U. В рамках стартовавшего пилотного проекта в августе 2024 года будет распределено 100 тысяч евро средств частного сектора.