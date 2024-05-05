По словам Захаровой, Россия на действия стран Балтии будет отвечать асимметричными мерами.

«На враждебные действия прибалтов будем реагировать также асимметричными мерами, прежде всего - в экономической и транзитной сферах», – цитируют заявление Захаровой российские СМИ.

Захарова отметила, что принятые Москвой ответные шаги, в том числе переориентация грузопотоков на северо-западные российские порты, «крайне негативно отразились на бюджетных поступлениях балтийских стран».

Представитель российского МИД добавила, что Кремль продолжит использовать дипломатические меры воздействия на страны Балтии. Разрыв дипотношений она назвала крайне нежелательным в связи с тем, что в Эстонии, Латвии и Литве проживает много русскоязычных людей.

В середине марта МИД РФ запретил въезд в Россию 347 гражданам стран Балтии. В черном списке оказались премьер-министр Эстонии Кая Каллас, ее латвийская коллега Эвика Силиня, министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис и другие высокопоставленные члены правительств.

Запрет на въезд в МИД РФ назвали ответом на враждебную политику Латвии, Литвы и Эстонии по отношению к России. По заявлением российского ведомства, страны Балтии проводят «варварскую кампанию по массовому сносу памятников советским воинам-освободителям» и «переписывают историю».