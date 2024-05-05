Генеральный директор станции переработки мусора Ляэне-Вирумаа Прийт Раамат сообщил, что начавшийся в субботу пожар не повлияет на запланированный вывоз мусора.
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Как пожар в Ляэне-Вирумаа повлияет на вывоз мусора?
«С понедельника работа продолжится. Однако станция переработки мусора останется закрытой для людей, которые хотят принести сюда отходы. Погода прекрасная, и к нашим воротам приходит много людей, но в данный момент на территории полно пожарных машин и шлангов, и, к сожалению, мы не можем принимать отходы от частных лиц».