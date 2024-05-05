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Как пожар в Ляэне-Вирумаа повлияет на вывоз мусора?

Сийм Михайлов
, журналист
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Пожар в Раквере.
Пожар в Раквере. Фото: Siim Mihailov

Генеральный директор станции переработки мусора Ляэне-Вирумаа Прийт Раамат сообщил, что начавшийся в субботу пожар не повлияет на запланированный вывоз мусора.

«С понедельника работа продолжится. Однако станция переработки мусора останется закрытой для людей, которые хотят принести сюда отходы. Погода прекрасная, и к нашим воротам приходит много людей, но в данный момент на территории полно пожарных машин и шлангов, и, к сожалению, мы не можем принимать отходы от частных лиц».

По данным Раамата, огонь находится под контролем, но проблемных мест еще много и на их тушение нужно время. «Мы откроем станцию переработки мусора для частных лиц после того, как все будет потушено», - сказал он.

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