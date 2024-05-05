Раймонд Кальюлайд: важные заявления генсека НАТО в Киеве были проигнорированы

Перевод: Валерия Ермакова

«Столтенберг подтвердил, что Украина обязательно станет членом НАТО. Мы слышали это раньше. Но Столтенберг пошел еще дальше, заявив, что движение Украины к членству в НАТО необратимо», - написал Кальюлайд в социальных сетях и процитировал слова генсека альянса: «Необратимый путь к членству в НАТО».

«Более того, Столтенберг подчеркнул, что Украина станет членом НАТО, как только придет время», - написал Кальюлайд и добавил, что Столтенберг также упомянул о сохраняющейся возможности победы Украины: «Украине еще не поздно одержать победу. Ожидается дополнительная поддержка».

«Это является важным заявлением, учитывая, что в настоящий момент Россия вторгается, а украинцы отступают. Столтенберг также признал, что задержка помощи Украине привела к негативным событиям на фронте», - отметил Кальюлайд в своем посте.

«В-третьих, Столтенберг также обозначил намерение договориться о многолетней перспективе поддержки Украины на уровне НАТО. Так они смогут показать России, что нет смысла ждать, пока Запад устанет или союзники Украины сдадутся», - написал он, цитируя Столтенберга: «Москва должна понять: они не смогут победить».

Кальюлайд подчеркнул, что генеральный секретарь НАТО - это не просто частное лицо, выражающее свое личное мнение.

«Генеральный секретарь НАТО говорит от имени союзников и представляет союзников. Это очень весомые заявления о поддержке Украины в очень критическое время», - пояснил Кальюлайд.

Неожиданный визит Столтенберга в Киев состоялся в понедельник.