«Это всего лишь спектакль»: Эстония не будет участвовать в инаугурации Путина

«Эстония не может легитимизировать дипломатические отношения со страной-агрессором, и мы решили не участвовать в церемонии инаугурации Путина», - заявил Цахкна.

По его словам, в то время, когда Путин ведет агрессивную войну в Европе, убивает и депортирует невинных людей и организует гибридные атаки на членов Евросоюза и НАТО, участие в церемониях, увековечивающих его власть, для Эстонии немыслимо.

Министр иностранных дел Маргус Цахкна Фото: Mihkel Maripuu

«Мы громко и ежедневно в своей деятельности осуждаем террористический режим Путина и не намерены участвовать в торжествах, организованных в честь режима человека, разыскиваемого Международным уголовным судом», - добавил Цахкна.

«Прошедшие в марте выборы не были демократичными, открытыми и честными, поэтому инаугурация во вторник - это тоже всего лишь спектакль Путина, и представители Эстонии в нем точно не будут участвовать», - заявил министр иностранных дел.