Пьяный водитель без прав врезался в другой автомобиль и скрылся с места ДТП

По словам пресс-секретаря полиции, за рулем Volvo находился 48-летний мужчина без водительских прав и в состоянии сильного алкогольного опьянения. За рулем BMW была 23-летняя женщина, она была трезва и у нее есть водительские права.

По предварительным данным, водитель Volvo не справился с управлением во время движения по улице Кеск в Силламяэ и врезался в BMW.

После аварии водитель Volvo вместе с пассажиром скрылись с места происшествия. Полицейские поймали водителя и задержала его, пассажира не нашли.

Помимо водителя в автомобиле BMW находились еще два человека. Сотрудники скорой помощи осмотрели их на месте, в госпитализации никто не нуждался.

Точные обстоятельства случившегося устанавливаются.