Вс, 5.05.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG
Для подписчиков

Почему цена на сырую нефть резко упала, несмотря на войны?

Эркки Эрилайд
, журналист
Copy
Бочки с нефтью.
Бочки с нефтью. Фото: Regis Duvignau

Цены на нефть на прошлой неделе продемонстрировали самое резкое падение за три месяца. Нефть марки Brent упала на целых 7 процентов до 82,9 долларов за баррель.

Главной причиной падения цен, несомненно, является слабость мировой экономики. Например, на этой неделе появилась новость о том, что рост стоимости долгосрочных заимствований будет сдерживать экономический рост ведущего мирового потребителя нефти, США. Европейская экономика едва держится на плаву, и Китаю также нечем похвастаться.

«Экономика США немного замедляется«, - сказал Reuters аналитик Matador Economics Тим Снайдер. «Данные, однако, дают Федеральной резервной системе возможность сделать хотя бы одно снижение процентной ставки в этом году», - сказал он.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх