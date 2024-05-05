Почему цена на сырую нефть резко упала, несмотря на войны?

Главной причиной падения цен, несомненно, является слабость мировой экономики. Например, на этой неделе появилась новость о том, что рост стоимости долгосрочных заимствований будет сдерживать экономический рост ведущего мирового потребителя нефти, США. Европейская экономика едва держится на плаву, и Китаю также нечем похвастаться.