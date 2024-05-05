Цены на нефть на прошлой неделе продемонстрировали самое резкое падение за три месяца. Нефть марки Brent упала на целых 7 процентов до 82,9 долларов за баррель.
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Почему цена на сырую нефть резко упала, несмотря на войны?
Главной причиной падения цен, несомненно, является слабость мировой экономики. Например, на этой неделе появилась новость о том, что рост стоимости долгосрочных заимствований будет сдерживать экономический рост ведущего мирового потребителя нефти, США. Европейская экономика едва держится на плаву, и Китаю также нечем похвастаться.