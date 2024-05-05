На предстоящей неделе Таллинн посетят два круизных лайнера

В среду в порту ошвартуется идущий под панамский флагом 294-метровый MSC Poesia. Прибывшее из Риги судно вечером возьмет курс на Хельсинки. Оно совершает недельный круиз, который начался в субботу в Ростоке и завершится 10 мая в Стокгольме.

В прошлый раз судно посещало Эстонию 7 сентября. Осенне-зимний сезон начался для MSC Poesia на Средиземном море. Затем в январе оно направилось на Ближний Восток, прошло Суэцкий канал, вдоль африканского побережья в Намибию, а оттуда направилось в Южную Америку. После апрельского круиза в Нью-Йорк, захватившего также Канаду, Гренландию и Исландию, судно в среду вновь придет в Таллинн. В следующий раз MSC Poesia посетит Ванасадам уже 19 мая.

MSC Poesia, стоимость которого составила 360 млн долларов, крестила 5 апреля 2008 года итальянская актриса София Лорен.

В воскресенье из Ростока прибудет 300-метровый Nieuw Statendam, который поздно вечером возьмет курс на Хельсинки. Идущий под голландским флагом лайнер совершает двухнедельный круиз из Роттердама в Копенгаген.

После Таллинна он посетит наряду с Хельсинки также Стокгольм, Готланд, Борнхольм и Киль. Крестная судна - американская телеведущая Опра Уинфри - первая в мире чернокожая женщина-миллиардер.

В этом сезоне Nieuw Statendam больше Эстонию не посетит.