FT: Россия планирует теракты и диверсии в Европе

Москва начала активно планировать нанесение ущерба инфраструктуре Европы при помощи взрывов и поджогов, не заботясь по поводу гибели мирных жителей, уточняет издание. Источники газеты заявили, что Россия взяла курс на постоянный конфликт с Западом из-за его помощи Украине в ее противостоянии российской военной агрессии.

Хотя агенты Кремля имеют долгую историю подобных операций, появляются все новые свидетельства более агрессивных и согласованных усилий, утверждает Financial Times на основании экспертных оценок из ряда европейских стран.

В 2024 году уже зафиксировано несколько диверсий

FT приводит в публикации несколько примеров уже совершенных в странах Европы недавних диверсий. Так, в конце апреля в Великобритании двое мужчин устроили пожар на складе с грузами помощи для Украины. Английские прокуроры обвиняли их в работе на российское правительство.

В Швеции службы безопасности расследуют серию недавних железнодорожных катастроф, которые, по их мнению, могут быть актами диверсий, поддерживаемыми Россией. Агенты Кремля также пытались уничтожить системы сигнализации на чешских железных дорогах, приводит издание слова министра транспорта Чехии.

В Эстонии нападение на машину министра внутренних дел в феврале и на журналистов было совершено сотрудниками российской разведки, заявила Служба безопасности страны. Минобороны Франции также предупредило о возможных диверсионных атаках России на военные объекты.