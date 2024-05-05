Финляндия вслед за странами Балтии обвинила Россию в сбоях сигналов GPS

Глава МИД заявила, что с начала российско-украинского конфликта масштабы помех в работе GPS расширились. Сбои, по ее данным, могут повлиять на гражданскую авиацию, но особых поводов для беспокойства нет, а ситуация находится под контролем властей. «На данный момент ситуация не выглядит тревожной и не должна каким-либо образом волновать, например, пассажиров», - заявила министр.

Пока у властей Финляндии нет оснований полагать, что Россия создает помехи преднамеренно. По версии Валтонен, перебои связаны с тем, что Москва «пытается защитить собственную критически важную инфраструктуру» - у страны есть базы радиоэлектронной борьбы у Финского залива и на Балтике.

«Но мы не потерпим, если это мешает нам работать на территории наших стран», - добавила она.

На прошлой неделе авиакомпания Finnair заявила, что на месяц приостановит полеты в эстонский Тарту из-за помех с GPS. Это произошло после того, как двум рейсам компании пришлось вернуться в аэропорт Хельсинки, поскольку перебои с GPS помешали им приземлиться в эстонском городе.

Ранее аналогичное обвинение в адрес Москвы высказали главы МИД Эстонии, Латвии и Литвы:

«Ситуация в Балтийском регионе вблизи российских границ теперь становится слишком опасной, чтобы ее игнорировать», - заявил FT министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис. По оценкам экспертов, за последние месяцы из-за помех в работе GPS пострадали десятки тысяч гражданских рейсов. Специалисты отмечают, что заглушить сигнал несложно с помощью относительно дешевого оборудования.

Ответственность за участившиеся помехи не взяло на себя ни одно государство. Один из анонимных чиновников в разговоре с FT предположил, что происходящее связано с попытками Москвы защитить Калининградскую область от возможных атак украинских беспилотников.