В учениях Сил обороны «Весенний шторм» примут участие около 14 000 солдат из Эстонии и стран-союзников.
В учениях Сил обороны «Весенний шторм» примет участие около 14 000 военнослужащих
В учениях, которые начнутся в понедельник, будут отрабатываться оборонительные операции взаимодействия дивизии и союзников, а также с участием других родов войск и военных командований. По данным Генштаба Сил обороны, основными учебными подразделениями являются 2-я стрелковая бригада и Западный округ сухопутной обороны.
Учения «Весеннего шторма» пройдут с 6 до 17 мая преимущественно в Пярнумаа, Ляэнемаа, на Сааремаа и на Хийумаа и в волости Мульги в Вильяндимаа. Во время учений будет отмечаться большее движение и активность Сил обороны и подразделений союзников в разных регионах Эстонии.
В ходе учений будут использоваться различные имитационные средства, в том числе патроны, учебные гранаты и сигнальные ракеты. Использование тяжелого оборудования, летательного оборудования и имитационного оборудования может создавать больше шума, чем обычно. Поскольку громкие звуки могут беспокоить детей и домашних животных, Силы обороны просят по возможности держать боящихся шума животных в помещениях, а детям объяснять причины происходящего.
В этом году «Весенний шторм» впервые будет практиковать передачу информации об опасности населению в сотрудничестве со Спасательным департаментом и Центром тревоги. Сообщения, передаваемые во время учений, касаются изменений в организации дорожного движения или использования сирен - на последнее реагировать не обязательно.
Участники учений сделают все возможное, чтобы не повредить инфраструктуру. К сожалению, не всегда возможно полностью предотвратить или исключить поломку. Если в результате несчастного случая пострадает чье-то имущество, Силы обороны просят связаться с группой военно-гражданского сотрудничества учений по адресу kevadtorm@mil.ee или по телефону 5745 0884.
Кроме того, в связи с учениями 13-17 мая в связи с установлением контрольно-пропускных пунктов будут происходить изменения в дорожном движении:
Шестой участок шоссе Абья-Палуоя - Килинги-Нымме и 24181-й участок шоссе Абья-Палуоя - Сарья - Тылла не будут доступны для проезда с 6 до 22 часов.
В обоих случаях зона контрольно-пропускных пунктов будет активна в обоих направлениях, а Силы обороны будут перенаправлять движение транспорта. При этом гарантируется максимально быстрый проезд машинам экстренных служб, общественному транспорту и местным жителям. Подробную информацию об изменениях на дорогах можно найти в приложении Tark Tee.
Помимо перекрытия дороги, Силы обороны будут вместе со Спасательным департаментом в рамках «Весеннего шторма» отрабатывать эвакуацию людей из опасной зоны. Учения по эвакуации пройдут в Килинги-Нымме 14 мая, в них примут участие ролевые игроки, которых будут эвакуировать по-настоящему.
«Весенний шторм» - крупнейшие учения Сил обороны, в ходе которых отрабатываются планирование и проведение военных операций, а также укрепляется сотрудничество между подразделениями Эстонии и стран-союзников. В учениях примут участие действующие военные, призывники, резервисты, союзники по обороне и солдаты стран-союзников.
«Весенний шторм» планируется и управляется эстонской дивизией. В рамках учений отрабатываются оборонительные действия Эстонии с участием Сил обороны и подразделений союзников. Учения также являются выпускным экзаменом для призывников, пришедших на службу в прошлом году.