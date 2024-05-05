В учениях Сил обороны «Весенний шторм» примет участие около 14 000 военнослужащих

Кроме того, в связи с учениями 13-17 мая в связи с установлением контрольно-пропускных пунктов будут происходить изменения в дорожном движении:

Шестой участок шоссе Абья-Палуоя - Килинги-Нымме и 24181-й участок шоссе Абья-Палуоя - Сарья - Тылла не будут доступны для проезда с 6 до 22 часов.

В обоих случаях зона контрольно-пропускных пунктов будет активна в обоих направлениях, а Силы обороны будут перенаправлять движение транспорта. При этом гарантируется максимально быстрый проезд машинам экстренных служб, общественному транспорту и местным жителям. Подробную информацию об изменениях на дорогах можно найти в приложении Tark Tee.

Помимо перекрытия дороги, Силы обороны будут вместе со Спасательным департаментом в рамках «Весеннего шторма» отрабатывать эвакуацию людей из опасной зоны. Учения по эвакуации пройдут в Килинги-Нымме 14 мая, в них примут участие ролевые игроки, которых будут эвакуировать по-настоящему.

«Весенний шторм» - крупнейшие учения Сил обороны, в ходе которых отрабатываются планирование и проведение военных операций, а также укрепляется сотрудничество между подразделениями Эстонии и стран-союзников. В учениях примут участие действующие военные, призывники, резервисты, союзники по обороне и солдаты стран-союзников.

«Весенний шторм» планируется и управляется эстонской дивизией. В рамках учений отрабатываются оборонительные действия Эстонии с участием Сил обороны и подразделений союзников. Учения также являются выпускным экзаменом для призывников, пришедших на службу в прошлом году.