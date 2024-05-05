17-летний подросток признался в избиении политика от СДПГ

В сообщении отмечается, что нарушитель ранее не был замечен полицией в противоправных действиях. Представительница ведомства указала, что подросток не был взят под стражу, потому что нет оснований предполагать, что он скроется, передает агентство dpa. В ходе дальнейшего расследования органы правопорядка должны выяснить, говорил ли юноша правду.

Полиция продолжает поиски еще трех подозреваемых, о причастности которых к происшествию рассказали свидетели.

Нападение на евродепутата в Дрездене

На 41-летнего Маттиаса Экке напали вечером 3 мая в столице Саксонии Дрездене, когда он расклеивал предвыборные плакаты - политик баллотируется на выборы в Европарламент, которые должны состояться в июне 2024 года. По сведениям журнала Der Spiegel, он был госпитализирован с переломом лицевых костей, ему потребовалась операция.

Незадолго до этого инцидента, по данным полиции, предположительно, та же группа людей напала на находившегося поблизости 28-летнего сотрудника предвыборного штаба партии «зеленых», нанеся ему телесные повреждения.

В полиции указали, что четверым нападавшим, ориентировочно, от 17 до 20 лет. По словам очевидцев, они были в одежде темного цвета. Один из свидетелей отнес их к представителям правых кругов.

Расследование ведет отдел защиты государственной безопасности при Федеральном ведомстве по уголовным делам.