В немецком Гессене поддерживают помощь с возвращением мужчин из Украины домой

По мнению главы МВД Гессена, Германия должна помочь Украине с набором в армию, и такая помощь также может предусматривать «нашу помощь в том, чтобы Украина могла использовать мужчин, которые сбежали за границу, но могут быть задействованы в войне».

Роман Посек сказал в репортаже телеканала ARD добавил, что важно «поддержать обороноспособность Украины», но в то же время надо сохранить за Германией статус безопасного приюта для беженцев.

Говоря о путях, как Берлин может способствовать возвращению украинцев, глава МВД Гессена отверг возможность выдачи немецких документов как замену украинским: «Я настроен скептически, потому что не вижу, что для этого есть соответствующие условия. Украина не является нелегитимным государством».

По информации ARD, федеральные земли и Федеральное министерство внутренних дел Германии с 7 мая начнут обсуждение того, что делать с украинскими мужчинами мобилизационного возраста, чтобы достичь общенационального решения.

Как известно, 23 апреля Министерство иностранных дел Украины решило временно приостановить предоставление в украинских дипломатических учреждениях услуг мужчинам, которые по возрасту подпадают под действие закона о мобилизации.

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявила, что Украина не будет принудительно возвращать мужчин призывного возраста из-за границы.