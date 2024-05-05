ФОто и видео «Самолетом управлял опытный инструктор». Летная школа – об аварийной посадке на Таллиннском шоссе

Notikušā izmeklēšanu veiks Transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas biroja amatpersonas. pic.twitter.com/e1CTxmZNBE — Civilās aviācijas aģentūra (@LV_CAA) May 4, 2024

Oho, pasažieru lidmašīna nolaidusies Ādažos uz A1 šosejas.@sadursme pic.twitter.com/QYrrf3Aamh — Dzintars Rudzītis (@Dziraa) May 4, 2024

Как пояснил главный летный инструктор школы пилотов Eriva Юрис Игнатович, то, что во время инцидента за штурвалом самолета находился опытный инструктор, сыграло большую роль в том, что все закончилось благополучно и все остались живы. В настоящее время школа ожидает результатов расследования, которые, вероятно, будут известны не ранее чем через несколько недель.

В свою очередь с самим инструктором пока не говорили, так как, скорее всего, он до сих пор находится в шоке.

Это планируется сделать после праздничных выходных.

Он сообщил, что школа работает с 2007 года, и до этого был только один инцидент, когда возникла проблема с системой управления самолетом, но пилот сумел посадить его без повреждений на Спилвских лугах.

Руководитель отдела оперативных ситуаций Агентства гражданской авиации (САА) Айвис Винцевс сообщил, что, по предварительной информации, самолет совершил аварийную посадку на шоссе из-за проблем с двигателем. Пилот сообщил диспетчерам Latvijas gaisa satiksme о проблемах, но времени было слишком мало, чтобы остановить движение на дороге.