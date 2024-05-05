Самолетом, совершившим в субботу в Латвии аварийную посадку на Таллиннском шоссе возле Адажи, управлял пилот летной школы, который выполнял частный полет с пассажиром, свидетельствует информация, имеющаяся в распоряжении агентства ЛЕТА, пишет новостной портал RUS.TVNET.
ФОто и видео ⟩ «Самолетом управлял опытный инструктор». Летная школа – об аварийной посадке на Таллиннском шоссе
Notikušā izmeklēšanu veiks Transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas biroja amatpersonas. pic.twitter.com/e1CTxmZNBE— Civilās aviācijas aģentūra (@LV_CAA) May 4, 2024
Oho, pasažieru lidmašīna nolaidusies Ādažos uz A1 šosejas.@sadursme pic.twitter.com/QYrrf3Aamh— Dzintars Rudzītis (@Dziraa) May 4, 2024
Как пояснил главный летный инструктор школы пилотов Eriva Юрис Игнатович, то, что во время инцидента за штурвалом самолета находился опытный инструктор, сыграло большую роль в том, что все закончилось благополучно и все остались живы. В настоящее время школа ожидает результатов расследования, которые, вероятно, будут известны не ранее чем через несколько недель.
В свою очередь с самим инструктором пока не говорили, так как, скорее всего, он до сих пор находится в шоке.
Это планируется сделать после праздничных выходных.
Он сообщил, что школа работает с 2007 года, и до этого был только один инцидент, когда возникла проблема с системой управления самолетом, но пилот сумел посадить его без повреждений на Спилвских лугах.
Руководитель отдела оперативных ситуаций Агентства гражданской авиации (САА) Айвис Винцевс сообщил, что, по предварительной информации, самолет совершил аварийную посадку на шоссе из-за проблем с двигателем. Пилот сообщил диспетчерам Latvijas gaisa satiksme о проблемах, но времени было слишком мало, чтобы остановить движение на дороге.
«Технические проблемы возникли на высоте примерно 500 метров, и времени для остановки движения было слишком мало. Пилот пытался долететь до аэродрома в Адажи, но ему не хватало высоты, чтобы успешно там приземлиться», - пояснил Винцевс.
Он отметил, что подобный случай на автодороге произошел в 2022 году в Цесисском крае, когда самолет был вынужден совершить экстренную посадку из-за погодных условий. Однако движение там было не таким интенсивным, как на Таллиннском шоссе.
Как сообщалось, двухместный самолет совершил аварийную посадку на Таллиннском шоссе в субботу около девяти часов вечера в нескольких сотнях метров за Адажским виадуком в сторону Риги. На борту самолета находились два человека, ни один из них не пострадал.
На видео, снятом очевидцем, видно, как летевший со стороны Риги самолет приземляется на проезжую часть, вливается в поток машин, но его левое крыло слегка задевает дорожный знак посреди дороги. Это меняет траекторию его движения, и самолет выезжает на встречную полосу, но успешно избегает столкновения с машинами.
Представитель САА подтвердил, что во время посадки была повреждена дорожная инфраструктура. Расследование аварии проведут сотрудники Бюро по расследованию транспортных происшествий и инцидентов.
Согласно данным Латвийского регистра воздушных судов и информации, доступной в интернете, аварийную посадку совершил самолет Tecnam P2008 JC 2018 года производства. Это двухместный самолет, который оснащен одним двигателем мощностью около 100 лошадиных сил.