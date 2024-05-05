видео Виктор Левада: победа над «Флорой» лучше, чем секс

«Для меня лично дерби между "Флорой" и "Левадией" - это чистое удовольствие. Победа над Флорой лучше, чем секс. Сексом занимаются по пять минут, кто-то десять, кто-то по полчаса. После этого ты восстанавливаешься и через час-полтора уже живешь спокойно дальше. Но в случае такой победы удовольствие растягивается на недели. Если ты победил в субботу, ты целую следующую неделю находишься в хорошем настроении, ты позитивный, счастлив. Это отражается в семейных делах, на работе, во всем», - сказал Левада.