Сегодня, в главном матче чемпионата Эстонии по футболу между «Флорой» и «Левадией» состоялось сотое дерби. Президент «Левадии» Виктор Левада и бывший президент «Флоры» Айвар Похлак рассказали о важности дерби и вспомнили самые яркие матчи на канале Премиум Лиги на YouTube.
видео ⟩ Виктор Левада: победа над «Флорой» лучше, чем секс
«Для меня лично дерби между "Флорой" и "Левадией" - это чистое удовольствие. Победа над Флорой лучше, чем секс. Сексом занимаются по пять минут, кто-то десять, кто-то по полчаса. После этого ты восстанавливаешься и через час-полтора уже живешь спокойно дальше. Но в случае такой победы удовольствие растягивается на недели. Если ты победил в субботу, ты целую следующую неделю находишься в хорошем настроении, ты позитивный, счастлив. Это отражается в семейных делах, на работе, во всем», - сказал Левада.
Похлак, руководивший ФК «Флора» с 1990 по 2016 год, вспомнил первые годы дерби. «Сразу было понятно, что отсюда возникает позитивное противостояние, которое расширяет интерес к футболу».
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