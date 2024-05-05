Нарвская горуправа собирается найти компромиссы с Министерством образования и науки

Обучение на категорию С1 продолжают порядка 80 (12% от общего числа) и на B2 порядка 103 (16% от общего числа) педагогов образовательных учреждений.

Педагогов не хватает по всей Эстонии

По словам вице-мэра Нарвы Мессурме Писаревой, эта группа педагогов является «золотым фондом», который они рискуют потерять из-за поспешной реализации плана перехода и заведомо слишком высокой планки, которые самоуправлениям вверено реализовать в кратчайшие сроки.

«Мы видим, что исходя из наших отчетов, можно наблюдать положительную динамику как в обучении языка, так и в вербовке новых педагогов в различные образовательные учреждения Нарвы. Мы прикладываем все усилия и используем все доступные нам возможности и программы для того, чтобы реализовать требования Министерства образования и науки», - сказала Писарева.

По словам вице-мера неверно смотреть на складывающуюся ситуацию слишком оптимистично или, наоборот, слишком пессимистично. «Мы стараемся быть реалистами и своевременно реагировать на вызовы, которые перед нами стоят. Мы можем говорить о таланливых рекрутах и необходимости вербовать педагогов, однако ни для кого не секрет, что педагогов-предметников, спец. педагогов и педагогов детских садов не хватает по всей Эстонии», - добавила вице-мер.

Писарева считает, что заявленного самоуправлениями общего количества не владеющих языком на необходимом уровне педагогов за такой короткий период просто неоткуда взять. «В гонке за быстрой реализацией реформы мы не должны забывать прежде всего о детях и о качестве предоставляемого им образования. Это и есть тот момент, который мы должны обсудить с министром образования Кристиной Каллас и постараться найти компромиссы, которые бы позволили нам двигаться дальше по пути намеченных Министерством образования планам», - прокомментировала Мессурме Писарева.

На предстоящей неделе мэр Нарвы Яан Тоотс и вице-мэр Мессурме Писарева посетят Министерство образования с целью дальнейших переговоров по реализации задачи перехода образования на эстонский язык, плана действий, возможной коррекции условий и сроков их исполнения.