Нарва садится за стол переговоров с Министерством образования и науки, сообщила в субботу BNS пресс-служба Нарвского городского собрания.
Нарвская горуправа собирается найти компромиссы с Министерством образования и науки
Городское собрание Нарвы в лице мэра города Яана Тоотса и вице-мэра Мессурме Писаревой планирует сесть за стол переговоров с министром образования Кристиной Каллас, чтобы обсудить план дальнейших действий по реализации плана перехода образования на эстонский язык исходя из текущего положения дел.
В конце апреля в дополнение к развернутому мартовскому отчету Нарвское городское собрание направило в Министерство образования и науки дополнительные данные, которые описывают ситуацию владения языком среди учителей школ и детских садов на уровне B1 и B2. Подобного рода отчеты, которые представляют местные самоуправления, являются важным документом, который иллюстрирует реальное положение дел.
Согласно представленным горсобранием данным, на данный момент в муниципальных школах Нарвы работают 399 педагогов и в детских садах 257 педагогов.
Переход будет реализован
Из мартовского отчета следовало, что подготовка к переходу на эстонский язык обучения в первых и четвертых классах проходит успешно и по всем прогнозам план перехода для этих ступеней будет реализован.
Однако, как и говорилось ранее, по-прежнему очень остро стоит вопрос относительно языковых требований к учителям-предметникам, которые продолжат преподавание на русском языке и спец. педагогам.
Также беспокойство вызывает большая нехватка педагогов в детских садах, особенно в ясельных группах. Несмотря на то, что многие педагоги продолжают посещать языковые курсы, данные говорят о том, что Нарвское горсобрание должно будет в соответствии с требованиями направить учителям, не соответствующим квалификационным требованиям, уведомление о расторжении договора.
Обучение на категорию С1 продолжают порядка 80 (12% от общего числа) и на B2 порядка 103 (16% от общего числа) педагогов образовательных учреждений.
Педагогов не хватает по всей Эстонии
По словам вице-мэра Нарвы Мессурме Писаревой, эта группа педагогов является «золотым фондом», который они рискуют потерять из-за поспешной реализации плана перехода и заведомо слишком высокой планки, которые самоуправлениям вверено реализовать в кратчайшие сроки.
«Мы видим, что исходя из наших отчетов, можно наблюдать положительную динамику как в обучении языка, так и в вербовке новых педагогов в различные образовательные учреждения Нарвы. Мы прикладываем все усилия и используем все доступные нам возможности и программы для того, чтобы реализовать требования Министерства образования и науки», - сказала Писарева.
По словам вице-мера неверно смотреть на складывающуюся ситуацию слишком оптимистично или, наоборот, слишком пессимистично. «Мы стараемся быть реалистами и своевременно реагировать на вызовы, которые перед нами стоят. Мы можем говорить о таланливых рекрутах и необходимости вербовать педагогов, однако ни для кого не секрет, что педагогов-предметников, спец. педагогов и педагогов детских садов не хватает по всей Эстонии», - добавила вице-мер.
Писарева считает, что заявленного самоуправлениями общего количества не владеющих языком на необходимом уровне педагогов за такой короткий период просто неоткуда взять. «В гонке за быстрой реализацией реформы мы не должны забывать прежде всего о детях и о качестве предоставляемого им образования. Это и есть тот момент, который мы должны обсудить с министром образования Кристиной Каллас и постараться найти компромиссы, которые бы позволили нам двигаться дальше по пути намеченных Министерством образования планам», - прокомментировала Мессурме Писарева.
На предстоящей неделе мэр Нарвы Яан Тоотс и вице-мэр Мессурме Писарева посетят Министерство образования с целью дальнейших переговоров по реализации задачи перехода образования на эстонский язык, плана действий, возможной коррекции условий и сроков их исполнения.