Май в Эстонии: заморозки, дожди и мокрый снег

В ночь на вторник ожидается малооблачная погода и переменная облачность без существенных осадков. Ветер преимущественно северо-восточный и северный, 3-9, на побережье порывами до 13 м/с, на островах около полуночи до 15 м/с. Днем ожидается переменная облачность, местами возможны кратковременные дожди, вероятен и мокрый снег. Ветер преимущественно северных, на северном побережье западных направлений, 4-10, порывами до 14 м/с. Температура воздуха ночью от -1 до 4 градусов тепла, на побережье местами до 6 градусов тепла, днем 5-10 градусов тепла.

В ночь на среду ожидается переменная облачность, на востоке и севере страны местами дожди, мокрый снег и снег. Ветер преимущественно северо-западный и северный, 4-10, порывами до 14 м/с. Утром на островах ветер сменит направление на северо-восточное и восточное. Днем ожидается переменная облачность, местами дожди и мокрый снег. Ветер преимущественно северных, на островах восточных направлений, 4-10, порывами до 14 м/с. Температура воздуха ночью от -1 до 4 градусов тепла, на побережье местами до 6 градусов тепла, днем 4-9 градусов тепла.

В ночь на четверг ожидается малооблачная погода и переменная облачность без существенных осадков. Ветер преимущественно восточных направлений, 3-9 м/с, к утру сменит направление на материке на западное, на островах на южное. Днем также ожидается малооблачная погода и переменная облачность без осадков. После полудня начиная с запада страны облачность уплотнится, и вечером на западе и севере страны снова пройдут дожди. Ветер западных, на островах южных направлений, 3-9, на побережье порывами до 12 м/с. Температура воздуха ночью от -3 до 2 градусов тепла, на островах и побережье местами до 5 градусов тепла, днем 5-11 градусов тепла.