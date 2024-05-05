Школьник открыл указанный в комментариях в TikTok профиль и попал в поле зрения полиции

Одного из мужчин, который на тот момент был безработным, прокуратура приговорила к штрафу в размере 2480 евро. Он, находясь по своему месту жительства в Юрмале, с целью удовлетворения своих сексуальных потребностей скачал на свой носитель данных не менее 12 видеофайлов с детской порнографией.

В свою очередь Видземская прокуратура приговорила женатого, ранее несудимого безработного инвалида к 53 часам общественных работ. Он скачал не менее 94 видеофайлов, на которых изображены дети с обнаженными половыми органами, вовлеченные в действия сексуального характера.

Кроме того, Видземская прокуратура условно освободила от уголовной ответственности несовершеннолетнего школьника, установив проверочный срок на три месяца. Он также скачал видеофайл, на котором были дети с обнаженными половыми органами, вовлеченные в действия сексуального характера.

Парень подтвердил, что открыл в приложении TikTok указанный в комментариях профиль, где были видео с голыми маленькими детьми.

Парень сделал запись с экрана и переслал в Snapchat человеку, с которым переписывался. После того, как указанный в обвинении видеофайл был передан, подросток сразу же удалил его со своего телефона.

Все обвиняемые свою вину признали и о содеянном сожалеют.