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Сохранить окружающую среду при помощи автоналога не получится

Эркки Эрилайд
, журналист
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Согласно расчетам, автоналог пополнит госказну 120 миллионами евро.
Согласно расчетам, автоналог пополнит госказну 120 миллионами евро. Фото: Liis Treimann

Новый план автомобильного налога предусматривает оплату регистрационного сбора при переходе прав собственности на подержанный автомобиль. По мнению продавцов, это особенно сильно влияет на более дешевые и старые автомобили, но никак не спасет окружающую среду.

По словам директора Amserv Рене Варека, планируемое изменение автомобильного налога затрагивает все зарегистрированные автомобили. «Хотя все детали, связанные с изменениями, еще не были полностью проанализированы, согласно текущей ситуации, это изменение сильно влияет на более дешевые и старые автомобили, - сказал Варек. - Это происходит прежде всего потому, что планируемый автомобильный налог должен быть уплачен в полном размере, но, поскольку стоимость подержанных автомобилей ниже стоимости новых автомобилей, это сильнее повлияет на их цену».

Есть и другие нюансы, которые кажутся ему непонятными. Например, введение налога на регистрацию в такой форме затрудняет возможности компаний, предоставляющих автопрокат и услуги совместного использования автомобилей, где начисление налога при смене пользователей не возникает, и различные пользователи могут использовать автомобиль в течение многих лет без налогообложения.

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