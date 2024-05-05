Новый план автомобильного налога предусматривает оплату регистрационного сбора при переходе прав собственности на подержанный автомобиль. По мнению продавцов, это особенно сильно влияет на более дешевые и старые автомобили, но никак не спасет окружающую среду.
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Сохранить окружающую среду при помощи автоналога не получится
По словам директора Amserv Рене Варека, планируемое изменение автомобильного налога затрагивает все зарегистрированные автомобили. «Хотя все детали, связанные с изменениями, еще не были полностью проанализированы, согласно текущей ситуации, это изменение сильно влияет на более дешевые и старые автомобили, - сказал Варек. - Это происходит прежде всего потому, что планируемый автомобильный налог должен быть уплачен в полном размере, но, поскольку стоимость подержанных автомобилей ниже стоимости новых автомобилей, это сильнее повлияет на их цену».