Сохранить окружающую среду при помощи автоналога не получится

По словам директора Amserv Рене Варека, планируемое изменение автомобильного налога затрагивает все зарегистрированные автомобили. «Хотя все детали, связанные с изменениями, еще не были полностью проанализированы, согласно текущей ситуации, это изменение сильно влияет на более дешевые и старые автомобили, - сказал Варек. - Это происходит прежде всего потому, что планируемый автомобильный налог должен быть уплачен в полном размере, но, поскольку стоимость подержанных автомобилей ниже стоимости новых автомобилей, это сильнее повлияет на их цену».