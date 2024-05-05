Зеленский назвал Бога союзником в войне с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский в своем пасхальном обращении призвал украинцев к единству в молитве и назвал Бога «союзником» в войне с Россией.

Зеленский призвал украинцев объединиться в молитве друг за друга и за солдат на передовой. На видео, снятом перед Софийским собором в Киеве, в традиционной вышиванке, Зеленский сказал, что у Бога «на плече шеврон с украинским флагом». С таким союзником жизнь обязательно победит смерть, уверен украинский президент.

«Библия учит нас любви к ближнему. А настоящее показало нам истинное значение этого слова. Когда все мы стали друг другу ближними. А бывший сосед, который постоянно набивался нам в братья, для нас далек навеки. Он нарушил все заповеди, потребовал наш дом, пришел нас убивать. Мир видит это. Бог знает это. И мы верим: у Бога на плече - шеврон с украинским флагом. Так что с таким союзником жизнь точно победит смерть», - сказал Зеленский.

Большинство украинцев относят себя к православным христианам, хотя церковь разделена. Многие принадлежат к независимой Православной церкви Украины. Соперничающая с ней Украинская православная церковь была верна патриарху в Москве, пока не отделилась от российской церкви после вторжения 2022 года, и многие украинцы относятся к ней с подозрением.