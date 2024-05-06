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Студия Postimees: свет подорожает вслед за газом?

Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
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С июня жителей Эстонии ждет рост тарифов на газ. Причина – в нестабильности рынка и увеличении спроса. Следующим шагом станет увеличение тарифов на электроэнергию? Очередного скачка цен не избежать?

На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире директор по энерготорговле концерна Eesti Energia Армен Каспаров. Смотрите интервью в 14:00!

  • Почему потребителю нужно готовиться к двойному удару по кошельку? Как изменятся цены?
  • Год назад 300 000 клиентов переплачивали за электричество, поскольку универсальная услуга была самой дорогой на тот момент. Сколько клиентов до сих не отказались от этой услуги?
  • Когда произойдет автоматическое переключение с универсальной услуги на более выгодный пакет?
  • Сколько на этом можно будет сэкономить?
  • Штрафов за смену пакета не предусмотрено?
  • В чем суть нового комбинированного пакета, предлагаемого концерном Eesti Energia?
  • Биржевой пакет был более выгоден круглый год?
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