С июня жителей Эстонии ждет рост тарифов на газ. Причина – в нестабильности рынка и увеличении спроса. Следующим шагом станет увеличение тарифов на электроэнергию? Очередного скачка цен не избежать?
Студия Postimees: свет подорожает вслед за газом?
На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире директор по энерготорговле концерна Eesti Energia Армен Каспаров. Смотрите интервью в 14:00!
- Почему потребителю нужно готовиться к двойному удару по кошельку? Как изменятся цены?
- Год назад 300 000 клиентов переплачивали за электричество, поскольку универсальная услуга была самой дорогой на тот момент. Сколько клиентов до сих не отказались от этой услуги?
- Когда произойдет автоматическое переключение с универсальной услуги на более выгодный пакет?
- Сколько на этом можно будет сэкономить?
- Штрафов за смену пакета не предусмотрено?
- В чем суть нового комбинированного пакета, предлагаемого концерном Eesti Energia?
- Биржевой пакет был более выгоден круглый год?