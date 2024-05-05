В своем заявлении 52 члена Рийгикогу требуют объявить Московский патриархат институтом, поддерживающим военную агрессию России, осуждая тем самым действия патриархата по оправданию агрессии России против Украины. Согласно заявлению, Московский патриархат является институтом, поддерживающим военную агрессию России, влияние которого необходимо предотвратить на международном уровне.

Проект заявления касается исключительно институции Московского патриархата и его органов управления, а не православных традиций или их последователей.

«Православные сообщества и приходы должны сами оценить опасность воздействия и предпринять необходимые шаги по разрыву связей с Московским патриархатом. В Эстонской Республике должно сохраниться конституционное право на религиозную свободу, учитывая права и свободы всех здесь проживающих людей», - говорится в заявлении.