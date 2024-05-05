Тушение пожара на станции переработки отходов растянется на несколько дней

Сообщение о пожаре поступило в Центр тревоги в субботу в 17:58, на место возгорания были направлены спасатели из Ляэне-Вирумаа. На территории станции загорелась куча смешанных отходов весом около 1000 тонн. Под угрозой возгорания также находились здания, а в огне пострадали экскаватор и дробилка.

Поскольку объем горящих отходов большой, и для их тушения необходимо разделять отходы специальной техникой и промывать их отдельно, спасательные работы продолжаются уже более 24 часов.

Как сообщил оперативный руководитель Идаского региона Спасательного департамента Яак Янно, работы по тушению будут приостановлены на ночь, а утром кучи будут проверены на предмет возможных очагов возгорания, при необходимости работы по тушению будут продолжены и в понедельник.

Чтобы обеспечить воду для тушения, спасатели установили водонасосную станцию и двухкилометровую магистральную линию вдоль дороги Сымеру-Раквере-Пярну из ручья Няпи.

Пожар тушат команды из Раквере, Тапа, Вяйке-Маарья, Ийзаку и Йыхви, а также добровольные пожарные из Кадрины.