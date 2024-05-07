РАБОТА ЕВРОДЕПУТАТОВ Яак Мадисон: берешь, что дают, и летишь

Доклады и выступления

Теневой докладчик по 11 докладам, посвященным влиянию Китая на безопасность ЕС, включению языка вражды в список преступлений, ситуации с правами человека и отношениям ЕС и США.

Постоянный докладчик по Украине в своей фракции и теневой докладчик в своей фракции.

105 выступлений на пленарных заседаниях Европарламента в Страсбурге и Брюсселе.