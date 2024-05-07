РАБОТА ЕВРОДЕПУТАТОВ Яак Мадисон: берешь, что дают, и летишь

Мадисон не позволил своей фракции выступить с пророссийскими предложениями
Нет смысла совершать политическое самоубийство ради Евросоюза
Во время зарубежных полетов, связанных с работой в Рийгикогу, Яак Мадисон предпочитал сидеть на заднем ряду самолета, поскольку был убежден, что те, кто сидят сзади, имеют наибольшие шансы на выживание в случае катастрофы.
Перевод: Анита Авакова
Перед взлетом он иногда выкладывал на столики пассажиров статистику авиакатастроф и, направляясь в конец салона, наблюдал, как по мере запуска двигателя их лица бледнели.
Теперь, путешествуя в качестве члена европарламентской Комиссии по иностранным делам в течение последних пяти лет, Мадисон никуда не может деться от передних кресел, расположенных непосредственно за кабиной пилота.
«Теперь я обычно сижу в бизнес-классе, который намеренно устроен так, чтобы, мол, если наступит смерть, пусть их она заберет первой, - сказал Мадисон в интервью Postimees в середине марта. - Что уж там, берешь, что дают, и летишь».
Евродепутаты всегда летают первым классом, поскольку в таком случае замена и аннулирование билетов происходит бесплатно, да и в целом на полетах Европарламент не экономит.
«Самое важное в самолете - понять, что стюардесса - королева. Она приносит еду и напитки, обслуживает вас. Если вы хорошо с ней ладите, у вас всегда будет полный стакан, - говорит Мадисон. - Я очень хорошо лажу со стюардессами».
Опыт жизни и работы в самолете в течение как минимум восьми часов в неделю, а то и больше, учит брюссельских политиков хорошо себя чувствовать, находясь между небом и землей.
Однако каждый четверг или пятницу утром Мадисон, 33-летний член Кайстелийта, получивший юридическое образование в Тартуском университете, обязательно прилетает на три дня в Эстонию, где живут его партнерша и четырехлетний сын.
«Сейчас у меня четыре дома: самолет, Брюссель, квартира в Таллинне и загородный дом в Ярва-Мадизе», - говорит Мадисон, который собирается баллотироваться в Таллиннское горсобрание, если его не изберут в Европарламент.
Помощь идеального чиновника
Самыми значимыми из пяти лет работы брюссельского евродепутата от ЕKRE стали командировки в Южную Африку, организованные Марике Роос - южноафриканской чиновницей, которая участвует в работе эстонской национальной делегации фракции «Идентичность и демократия».
В предыдущем составе Европарламента Роос, имеющая голландские корни, работала в правопопулистской Партии свободы Герта Вилдерса, которая получила одно место на выборах в Европарламент в 2019 году. Так ее и заметил Мадисон, который только начал работать в Европарламенте.
Мадисон называет Роос идеальным чиновником. «Вы можете написать ей в час ночи. Вы не ждете, что она вам ответит, но около семи утра она уже начнет выполнять работу, настолько она мотивирована. Она на лету соображает, что правильно, а что нет, и понимает проблемы, связанные с Россией», - говорит Мадисон о своей правой руке во фракции.
Зарубежные командировки
Всего 36 командировок, не связанных с работой в Эстонии или во Франции.
Основные: Южная Африка (2021 и 2023 год), Украина перед началом войны (2022 год), включая пребывание в Мариуполе и Запорожье.
«Несмотря на то, что она родилась в ЮАР и живет в Бельгии, она прекрасно понимает проблемы Эстонии и ее внешнюю политику и способна с самого начала нейтрализовать любую инициативу, исходящую от французов или немцев в отношении России», - сказал Мадисон.
Роос помогает представителю EKRE быстро и профессионально подготовить письменные вопросы к Еврокомиссии или поправки к докладам, составленным в рамках законодательной процедуры Европарламента, которая является результатом работы представительного органа по согласованию законов ЕС с Советом министров, представляющим правительства.
«Двойные стандарты мира жестоки. В Европе мы говорим о том, что боремся с расизмом и за равенство, а потом каждый год отправляем пару сотен миллионов в Южную Африку, где у власти находится коммунистическая партия, которая проводит расистские акции против белых людей», - вспоминает Мадисон о путешествии в Африку.
Перевод на родной язык запаздывает
На пленарных заседаниях в Страсбурге Мадисон предпочитает выступать на одном-двух самых важных и ярких дебатах, поскольку время выступлений распределяется между фракциями, соответственно небольшие фракции имеют более ограниченное время для выступлений в главной палате.
Первое, что приходит на ум евродепутату от ЕKRE, - это дебаты по теме миграции, где ему приходилось напоминать, что значительная часть беженцев - это экономические мигранты, перераспределение которых между странами-членами означало бы федерализм, который его партия не поддерживает.
Были также ситуации, когда необходимо было создать противовес коммунистам, которым, по словам Мадисона, в Европарламенте разрешается прославлять Сталина и Ленина, в то время как упоминание Гитлера считается неподобающим. «Сталин и Гитлер - это две половинки одной задницы», - говорит Мадисон.
На вопрос о том, случались ли за последние пять лет ситуации, когда на пленарном заседании его речь прерывали, Мадисон ответил: «Не из-за содержания, лишь потому что закончилось время».
Доклады и выступления
Теневой докладчик по 11 докладам, посвященным влиянию Китая на безопасность ЕС, включению языка вражды в список преступлений, ситуации с правами человека и отношениям ЕС и США.
Постоянный докладчик по Украине в своей фракции и теневой докладчик в своей фракции.
105 выступлений на пленарных заседаниях Европарламента в Страсбурге и Брюсселе.
На вопрос, говорит ли он на пленарных заседаниях преимущественно на английском, нежели на эстонском, Мадисон ответил: «В основном, довольно часто». Эстонский язык переводится на многие другие языки через английский, поэтому, если Мадисон будет говорить на эстонском, перевод будет отставать от его речи на 15 секунд.
Мадисон не ценит роль докладчика, так как небольшая ультраправая фракция просто идеологически подавлена крупными традиционными центристскими политическими силами.
Работа докладчика схожа с обязанностями докладчика, отвечающего за законопроект в Рийгикогу. Он руководит работой 705 членов Европарламента по формированию своей позиции по конкретному законопроекту ЕС, а также выступает в качестве официального представителя по данному вопросу.
«Иногда доклады так перекручивают поправками, что даже ответственные за них докладчики в итоге не могут за них проголосовать», - пояснил Мадисон. В своей фракции он стал постоянным теневым докладчиком по всем вопросам, касающимся Украины.
«В нашей фракции я всегда являюсь теневым докладчиком по вопросам Украины, в том числе и для того, чтобы нейтрализовать этот российский вопрос», - сказал Мадисон, добавив: «По темам России и Украины во фракции всегда было много разногласий».
Спикер фракции
Мадисон состоит в той же фракции, что и политики из правопопулистского «Национального объединения» Марин ле Пен, «Лиги Севера» Маттео Сальвини и «Альтернативы для Германии.
Фракция «Идентичность и демократия» насчитывает 58 членов, представляющих восемь процентов всех голосов в Европарламенте. Итальянские, французские и немецкие ультраправые имеют самые большие национальные делегации в группе. Это 23 итальянца, 18 французов и девять немцев. Председателем группы является Марко Дзанни (Италия, «Лига Севера»).
По словам Мадисона, партия «Истинные финны» покинула фракцию весной 2023 года в основном из-за прежнего хорошего сотрудничества с европейскими консерваторами и реформистами, но, по данным финских СМИ, в большей степени из-за слишком дружественной Кремлю позиции ультраправых.
По словам Мадисона, за последние пять лет ему пришлось наложить вето по меньшей мере на несколько десятков текстов своей фракции с вредным для Эстонии внешнеполитическим содержанием.
«У меня есть право вето во фракции, которое не позволяет мне выступить с пророссийским предложением от имени всей фракции», - пояснил Мадисон, добавив, что это не означает, что он может навсегда заткнуть кому-либо рот.
У национальных делегаций есть право вето, но когда дело доходит до голосования, фракция не принуждается к единым действиям, скорее, возобладают национальные интересы. В Германии, Франции или Италии электорат отличается от эстонского, и все политики беспокоятся о том, чтобы их обязательно переизбрали. Однако в вопросах миграции и зеленого поворота ультраправые единодушны.
По мнению Мадисона, в политику Брюсселя глубоко проникла двуличность. Например, он не верит, что Германия социал-демократа Олафа Шольца придет на помощь Эстонии после нападения на Россию.
Отвечая на вопрос, придет ли на помощь Эстонии Франция, возглавляемая ультраправой Марин Ле Пен, Мадисон сказал: «Мы не должны ждать, что она придет. Мир не такой идеальный».
«Что действительно хуже, так это резкая риторика, с которой мы не согласны, или тот факт, что вы говорите прекрасные слова, но ваши действия прямо противоположны», - добавил Мадисон, имея в виду то, как мало Эммануэль Макрон выделил военной помощи Украине по сравнению с другими странами-членами ЕС.
EKRE стала более рафинированной
Мадисон - первый член EKRE в Европарламенте, который повысил узнаваемость партии, дал работу людям, связанным с партией, а также стал отправлять в Брюссель группы избирателей.
«Это дает больше политических ресурсов», - признается Мадисон, утверждая, что партия никогда не давила на него, заставляя наполнять партийную казну большим количеством денег.
«Я всегда жертвовал на избирательные кампании. Например, у нас есть договоренность, что на выборах в Рийгикогу так будут делать все первые номера», - пояснил Мадисон. На европейских выборах список короче, и взносы растут.
Пожертвования Яака Мадисона EKRE с 2019 по 2024 год
2019 - 8160 евро
2022 - 4245 евро
2023 - 8700 евро
Мадисон также заплатил ежегодный членский взнос в размере 12 евро.
Источник: ERJK
Отвечая на вопрос, стала ли ЕKRE более терпимой к ЕС за время работы в Брюсселе, Мадисон сказал: «Не думаю, что более терпимой, скорее более рафинированной, или тактически мыслящей о том, что разумно, а что нет. И с каким-то стратегическим планом».
ЕКRE по-прежнему выступает против федерализации, зеленого поворота и общей миграционной политики.
Однако Мадисон пояснил, что EKRE больше не настаивает на выходе из ЕС, так как эстонская общественность считает, что Брюссель и Еврокомиссия защитят нас от России.
«Нельзя совершать политическое самоубийство. Вопрос скорее в том, как затормозить вредные для нас процессы в ЕС», - сказал он.
Мадисон вновь баллотируется в Европарламент, будучи последним в списке кандидатов от EKRE. На выборах 2019 года он набрал 22 819 голосов.
Председатель фракци «Идентичность и демократия» Марко Дзанни о Яаке Мадисоне
Я могу сказать о Яаке Мадисоне только хорошее. Он не только был одним из ключевых членов нашей политической фракции в плане выступлений и парламентской работы, но и всегда поддерживал и сотрудничал со всеми делегациями стран, представленных во фракции. Он сыграл очень важную роль в обеспечении бесперебойной работы фракции.