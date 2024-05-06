Лидеру эстонско-азербайджанской преступной банды отказано в УДО

Магеррамов, отбывающий десятилетний срок за торговлю наркотиками, уже отсидел в тюрьме больше половины срока, поэтому у него была возможность подать заявление о досрочном освобождении. Суды низшей инстанции не поддержали освобождение Магеррамова, после чего его защитник, присяжный адвокат Олави Куклане, подал в Госсуд апелляционную жалобу. На прошлой неделе во вторник Государственный суд решил не рассматривать апелляцию.