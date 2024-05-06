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Лидеру эстонско-азербайджанской преступной банды отказано в УДО

Андрес Эйнманн
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Амид Магеррамов.
Амид Магеррамов. Фото: Mihkel Maripuu

На прошлой неделе Государственный суд отклонил апелляцию защитника Амида Магеррамова, осужденного за руководство эстонско-азербайджанской преступной группировкой, в связи с чем он не сможет выйти из тюрьмы условно-досрочно.

Магеррамов, отбывающий десятилетний срок за торговлю наркотиками, уже отсидел в тюрьме больше половины срока, поэтому у него была возможность подать заявление о досрочном освобождении. Суды низшей инстанции не поддержали освобождение Магеррамова, после чего его защитник, присяжный адвокат Олави Куклане, подал в Госсуд апелляционную жалобу. На прошлой неделе во вторник Государственный суд решил не рассматривать апелляцию.

25 октября прошлого года Харьюский уездный суд признал Амида Магеррамова виновным в организации преступной группировки и руководстве ею и приговорил его к шести с половиной годам лишения свободы. Началом отбывания наказания считается дата его задержания, то есть 4 сентября 2018 года.

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