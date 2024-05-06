Андрей Коробейник Защита интересов Bolt, или Партия «Ээсти 200» прекрасно знала о своей теневой политике

Очевидно, что если Bolt должен будет предоставлять таксистам или курьерам страхование здоровья и отпускные дни, то для компании это сопряжено с расходами. Что, в свою очередь, может привести к снижению стоимости Bolt и некоторому росту цен на их услуги. Аналогично, запрет рабства в США был очень болезненным ударом для многих компаний и - что тут скрывать - для потребителей. Цена на сахар выросла, ткани подорожали и так далее - но является ли это причиной, по которой запрет рабства был ошибкой?.. Нет, я не хочу сказать, что таксист, работающий по 20 часов в день без медицинской страховки и выходных, который может быть уволен без объяснения причин, является рабом. Но мне кажется, что у него действительно могло бы быть больше прав.