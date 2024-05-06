Ситуация вокруг директивы о платформенной работе подняла ряд обоснованных вопросов. Эти вопросы стоит открыто обсудить, чтобы избежать ошибок в будущем, пишет заместитель председателя финансовой комиссии Рийгикогу (Центристская партия) Андрей Коробейник.
Андрей Коробейник ⟩ Защита интересов Bolt, или Партия «Ээсти 200» прекрасно знала о своей теневой политике
Журналист Микк Салу пишет в своей статье, иногда у правительства Эстонии нет выбора, кроме как слепо поддерживать позиции Bolt. Это эстонская компания, она защищают свою прибыль, и задача правительства - поддерживать местные предприятия. Действительно, бизнес-дипломатия никогда не была сильной стороной эстонского государственного аппарата, и наша страна могла бы активнее поддерживать эстонские компании. Но перед этим стоило бы все же понять, о чем идет речь.
Нужен ли отпуск работнику платформы?
Что именно регулирует директива о платформенной работе? Согласно этой директиве, у работников платформ, таких как таксисты Bolt или курьеры Wolt, должны быть права, которые есть у людей, работающих по трудовому договору. Например, возможность взять больничный или получить обоснование увольнения. Правильнее было бы сказать, что определенные права должны быть у некоторых работников платформ, поскольку наличие их трудовых отношений определяют отдельные правила, которые каждая страна будет выбирать самостоятельно. Так что при принятии этой директивы нас еще ждет серьезное обсуждение в Рийгикогу.
В Европейском союзе, согласно очень консервативным оценкам, около шести миллионов работников платформ. Скорее всего, их больше, так как маленькие платформы могут в статистику не попасть. Таким образом, в Эстонии мы можем говорить о десятках тысяч людей, которых может затронуть эта директива. Число этих людей растет с каждым днем, и
отношение к ним очень разное. Например, в Эстонии с курьерами Wolt заключены договоры подряда, а таксисты Bolt являются индивидуальными предпринимателями или владельцами фирм, они сами предоставляют себе социальные гарантии (точнее, обычноони таких гарантий лишены). Кстати, Wolt - финская компания, которая уже во время ее продажи (в 2021 году) была дороже, чем Bolt сейчас, но наши северные соседи с самого начала были за директиву о платформенной работе. И никто при этом не обвиняет финских политиков в игнорировании интересов местных компаний.
Очевидно, что если Bolt должен будет предоставлять таксистам или курьерам страхование здоровья и отпускные дни, то для компании это сопряжено с расходами. Что, в свою очередь, может привести к снижению стоимости Bolt и некоторому росту цен на их услуги. Аналогично, запрет рабства в США был очень болезненным ударом для многих компаний и - что тут скрывать - для потребителей. Цена на сахар выросла, ткани подорожали и так далее - но является ли это причиной, по которой запрет рабства был ошибкой?.. Нет, я не хочу сказать, что таксист, работающий по 20 часов в день без медицинской страховки и выходных, который может быть уволен без объяснения причин, является рабом. Но мне кажется, что у него действительно могло бы быть больше прав.
Таинственное голосование
Теперь давайте подробнее рассмотрим, как именно происходила защита интересов Bolt. Ничто не указывало, что на первом голосовании в Совете ЕС 16 февраля Эстония не поддержит директиву о платформенной работе. Чиновники, работающие над этим вопросом, не видели в директиве никаких проблем для Эстонии. В то время я ничего не знал о лоббистской деятельности Bolt, и был, скажем так, несколько удивлен, когда Эстония воздержалась от голосования вместе с Францией, Германией и Грецией.
21 февраля я отправил письменный запрос министру экономики и информационных технологий Тийту Рийсало, на который 4 марта пришел ответ, правда, от министра иностранных дел Маргуса Цахкна. Из ответа я узнал, что «текст соглашения, по нашему мнению, требовал дополнительной работы», и что «правовые предпосылки регулирования в
директиве должны быть однозначно понятны» и так далее. Ни одной конкретной проблемы с директивой руководитель партии «Ээсти 200» в своем ответе не указал. За исключением, пожалуй, того, что прекращение сотрудничества с работником платформы (таксистом, курьером и т.д.) должно и дальше происходить автоматически, поскольку, по мнению министра, обоснование увольнения было бы слишком большой нагрузкой для администратора платформы.
Еще через четыре дня директива о платформенной работе вернулась в парламентскую комиссию по делам Европейского союза на второй круг. Председатель комиссии, политик от «Ээсти 200», Лийза Пакоста решила, что государственная позиция по этой директиве не входит в компетенцию ее комиссии. Пусть правительство само решает, что делать дальше. Председатель комиссии прервала обсуждение, но уже было столько звоночков, что не только депутат от Центристской партии Анастасия Коваленко-Кылварт, но и партнеры «Ээсти 200» по коалиции начали задавать вопросы. И на втором голосовании в Совете Европейского союза представитель Эстонии решил поддержать директиву.
Благополучие работников против прибыли компании
События вокруг директивы о платформенной работе указывает на то, что депутаты и министры от «Ээсти 200» прекрасно понимают, что их политика прозрачностью не отличается. Первое решение об отклонении директивы в Совете ЕС было принято двумя министрами от «Ээсти 200», и это решение стало неожиданностью даже для чиновников, работающих над директивой.
В комиссии по делам Европейского союза в Рийгикогу председатель от «Ээсти 200» пыталась избежать обсуждения. Это, возможно, даже удалось бы, но к тому времени у нас уже было слишком много подозрений, и поведение Лийзы только подтвердило их. После этого стало известно еще больше деталей, включая лоббистскую деятельность Bolt, руководители которого являются крупными спонсорами «Ээсти 200», их встреч с чиновниками, которые «забыли» записать, опционы Bolt у чиновника министерства...
Вместо того, чтобы заниматься махинациями за закрытыми дверями, политики «Ээсти 200», могли бы инициировать конструктивное обсуждение как в министерствах, так и в парламенте. Я уверен, что в результате этого Эстония смогла бы сделать платформенную директиву лучше. Теперь же мы оказались в ситуации, когда эстонская политика получила очередной репутационный ущерб безо всякой на то причины. Конечно, никто не возьмет на себя ответственность за такую политику, и «Ээсти 200» продолжит защищать интересы своих спонсоров на государственном уровне. Если политики «Ээсти 200» чему-то и научатся, так это тому, что связи нужно скрывать более умело.
Еще раз: я согласен с автором статьи в том, что наше государство должно больше заниматься бизнес-дипломатией, но защита эстонских компаний должна быть прозрачной и не должна зависеть от пожертвований, сделанных конкретной политической партии. И это не может происходить вслепую. Например, в данном случае выбор стоял между прибыльностью
эстонской компании и благополучием работников. Лично я не вижу ни одной причины, по которой этот выбор должен автоматически склоняться в пользу интересов компании. Но, к счастью, Эстония проголосовала за директиву о платформенной работе, хотя и со второй попытки. Хорошо хоть так.