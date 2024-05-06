Чуда не произошло - наши фехтовальщицы остались без наград

Поскольку сборная Эстонии по фехтованию из-за того, что не сумела пробиться на Олимпиаду в Париже была лишена субсидии ЭОК – осталось только финансирование категории «С», т.е. поддержка подготовки, - федерация отправила в Колумбию лишь обладательницу олимпийской путевки Нелли Дифферт, которая могла улучшить свою позицию в рейтинге накануне Олимпиады.