На этапе Кубка мира по фехтованию, проходившем в колумбийском Кали, сборная Эстонии дошла лишь до четвертьфинала.
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Чуда не произошло - наши фехтовальщицы остались без наград
Поскольку сборная Эстонии по фехтованию из-за того, что не сумела пробиться на Олимпиаду в Париже была лишена субсидии ЭОК – осталось только финансирование категории «С», т.е. поддержка подготовки, - федерация отправила в Колумбию лишь обладательницу олимпийской путевки Нелли Дифферт, которая могла улучшить свою позицию в рейтинге накануне Олимпиады.