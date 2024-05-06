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Чуда не произошло - наши фехтовальщицы остались без наград

Карл Юхками
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Нелли Дифферт.
Нелли Дифферт. Фото: Tairo Lutter

На этапе Кубка мира по фехтованию, проходившем в колумбийском Кали, сборная Эстонии дошла лишь до четвертьфинала.

Поскольку сборная Эстонии по фехтованию из-за того, что не сумела пробиться на Олимпиаду в Париже была лишена субсидии ЭОК – осталось только финансирование категории «С», т.е. поддержка подготовки, - федерация отправила в Колумбию лишь обладательницу олимпийской путевки Нелли Дифферт, которая могла улучшить свою позицию в рейтинге накануне Олимпиады.

Эрика Кирпу отправилась за океан на свои средства. В отличие от Дифферт, ей для выхода в основную таблицу пришлось начать с квалификации, и в крайне напряженной борьбе спортсменка сумела это сделать.

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