Сегодня начинается кампания по оповещению об опасностях «Во время кризиса слушай государство!», проводимая Спасательным департаментом, в ходе которой жители будут ознакомлены с различными каналами оповещения об опасности, такими как SMS, сирены тревоги и радиоканалы, используемыми для информирования жителей о кризисной ситуации.
В Эстонии стартует общегосударственная кампания по информированию об опасностях
Перевод: Павел Соболев
Цель кампании - повысить осведомленность жителей о том, где получить информацию во время кризиса и что следует учитывать, услышав уведомление об опасности. Важные каналы уведомления об угрозах, по которым можно отслеживать или ожидать информации в случае кризиса, включают систему EE-ALARM, то есть SMS-уведомление, радиосообщения и сирены тревоги.
В случае кризисной информации самую свежую информацию об опасной ситуации можно получить на сайте kriis.ee, также официальную государственную информацию можно получить по телефону 1247. Кампания носит общегосударственный характер и ее можно будет обнаружить в виде наружной рекламы в городах, а также на телевидении, в печатных СМИ, в социальных сетях и на радиостанциях.
Акция продлится до второй половины мая. Она будет поддержана и печатным буклетом с освещением основных тем, связанных с уведомлениями об угрозах. В мае и июне Спасательный департамент разошлет это издание в почти 600 000 почтовых ящиков в Эстонии.
Чтобы государство могло максимально помочь жителям в условиях кризиса и сориентировать их, очень важно, чтобы все знали, как подготовиться к кризису, как поступает информация в случае кризиса и какие каналы оповещения об угрозах используются, а также как эти каналы функционируют.
«Исследования показывают, что эстонцы должны быть лучше подготовлены к кризису; каждый житель Эстонии должен знать, по каким каналам ожидать уведомлений об угрозах и что они означают. Что делать, если вы услышали сирены или получили экстренное текстовое сообщение. При этом нельзя забывать о личной ответственности человека перед собой и своей семьей. Основой защиты населения является всеобщая готовность и знание того, как справиться с кризисом», - сказала Яника Усин, руководитель отдела чрезвычайных ситуаций Спасательного департамента.
«Следовало бы иметь кризисные запасы на одну неделю (продукты питания, питьевая вода, лекарства и т. д.) и договоренности о действиях в случае кризиса. Под кризисами понимаются как природные, так и химические аварии, отключения электроэнергии, бури, а также потенциальная угроза войны», - добавила Усин.
При подготовке к кризису самым удобным и информативным средством получения информации является напечатанное уведомление о действиях в случае опасности, которое поступит в почтовые ящики всех домохозяйств Эстонии не позднее 1 июля.
В информационной брошюре можно прочитать, как обеспечить безопасность для себя и своих близких в чрезвычайной ситуации или в случае военного кризиса. В публикации также содержатся инструкции, как действовать в случае срабатывания сирены тревоги или в случае эвакуации, и каковы принципы перемещения в укрытие.
Брошюру также можно будет скачать на странице olevalmis.ee, где можно найти и более подробные инструкции о том, как подготовиться и справиться с различными кризисными ситуациями, с которыми может столкнуться население Эстонии.
Спасательный департамент является ведущим органом гражданской защиты, который отвечает за укрытия для людей, масштабную эвакуацию, оповещение об опасности и повышение готовности людей к кризису. Также Спасательный департамент ответственен за повышение готовности к кризису местных органов власти, людей и сообществ, живущих в соответствующих самоуправлениях.