В Эстонии стартует общегосударственная кампания по информированию об опасностях

Перевод: Павел Соболев

Цель кампании - повысить осведомленность жителей о том, где получить информацию во время кризиса и что следует учитывать, услышав уведомление об опасности. Важные каналы уведомления об угрозах, по которым можно отслеживать или ожидать информации в случае кризиса, включают систему EE-ALARM, то есть SMS-уведомление, радиосообщения и сирены тревоги.

В случае кризисной информации самую свежую информацию об опасной ситуации можно получить на сайте kriis.ee, также официальную государственную информацию можно получить по телефону 1247. Кампания носит общегосударственный характер и ее можно будет обнаружить в виде наружной рекламы в городах, а также на телевидении, в печатных СМИ, в социальных сетях и на радиостанциях.

Акция продлится до второй половины мая. Она будет поддержана и печатным буклетом с освещением основных тем, связанных с уведомлениями об угрозах. В мае и июне Спасательный департамент разошлет это издание в почти 600 000 почтовых ящиков в Эстонии.

Чтобы государство могло максимально помочь жителям в условиях кризиса и сориентировать их, очень важно, чтобы все знали, как подготовиться к кризису, как поступает информация в случае кризиса и какие каналы оповещения об угрозах используются, а также как эти каналы функционируют.