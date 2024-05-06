План на полмиллиарда: эстонские фирмы реализуют в Украине беспрецедентный проект

«Мы уже четыре-пять месяцев совместно с украинцами и эстонским морским кластером готовим план по восстановлению украинского мореходства», – сказал инициатор проекта, вице-канцлер по морской экономике в Министерстве климата Каупо Ляэнеранд, отметив, что для Украины важно поддерживать работающими морские пути, так как через море осуществляется экспорт зерна и ввоз гражданских товаров – топлива и всего остального в страну.

Пакет помощи был согласован с Украиной, после чего министерство привлекло к обсуждению морской кластер: это лишь недавно созданное объединение, в которое входит около 20 компаний, работающих в морской сфере Эстонии.

Именно фирмы, входящие в кластер, вероятно, в будущем получат заказы в рамках пакета помощи Украине, теперь же необходимо найти финансирование, к чему министерство приступит в июне.

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