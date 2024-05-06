РАЙНЕР САКС Усиливаются разговоры о новом контрнаступлении ВСУ

Поскольку Россия не находится в военной конфронтации с Европой, проводить масштабные демонстративные атаки было бы совершенно бессмысленно. Такая статья, однако, не появилась на пустом месте, и ее появление само по себе свидетельствует о том, что и как думает Россия.

Прежде всего, такой план еще раз свидетельствует о том, что российские лидеры ценят страх перед Россией как высокое и эффективное влияние в европейских обществах. Далее предполагается использовать страх, чтобы оказать сдерживающее воздействие на правительства европейских стран и побудить их к восстановлению нормальных отношений с Россией. А еще Россия пользуется тем, что деятельности ее спецслужб не уделяется должного внимания во многих европейских странах или она полностью игнорируется, и из-за этого эти службы порой добиваются вполне хороших позиций и известности на уровне слухов.

За последние десять лет отношение к российским спецслужбам в Европе незаметно менялось, но более серьезный поворот начался лишь в начале 2022 года. С тех пор возможности российских спецслужб в Европе были существенно ограничены, например, за счет сокращения их легального представительства в посольствах. Однако в некоторых европейских странах эта проблема до сих пор не считается касающейся этих стран напрямую, и это дает российским спецслужбам возможность поддерживать работоспособность своих сетей.