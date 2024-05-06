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РАЙНЕР САКС Усиливаются разговоры о новом контрнаступлении ВСУ

Райнер Сакс
, эксперт по безопасности
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Райнер Сакс.
Райнер Сакс. Фото: Konstantin Sednev
  • Си Цзиньпин не отказался от поддержки позиции России
  • Российские спецслужбы готовятся организовать агрессивные диверсии и атаки в Европе

Китай пытается убедить крупные европейские страны отказаться от военной поддержки Украины, пишет эксперт по безопасности Райнер Сакс.

Перевод: Павел Соболев

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан выразил мнение, что помощь, оказанная Украине со стороны США, позволит украинским силам перейти в контрнаступление в 2025 году. По его словам, в ближайшие недели еще можно ожидать продвижения российских войск. В течение 2024 года, по словам Салливана, Украина сможет стабилизировать фронт и в дальнейшем будет планировать освободить оккупированные территории.

Салливан ожидает, что это видение оправдается, если нынешний президент США сможет победить на президентских выборах. В целом широкие массы экспертов убеждены, что одной помощи США недостаточно для успешного продолжения войны в 2025 году, и с этим необходимо согласиться. Помощь США чрезвычайно важна и должна продолжаться без перерывов и в 2025 году. Это должно быть стратегическим интересом США, а не вопросом внутриполитической борьбы.

Си Цзиньпин в Европе

Председатель КНР Си Цзиньпин начал государственный визит во Францию. Незадолго до этого газета «Фигаро» опубликовала статью китайского лидера о целях его визита. Он хочет сосредоточиться на развитии дипломатических связей и торговли между двумя странами. Третий важный вопрос - прекращение войны в Украине, которую он называет украинским кризисом.

Он подчеркивает нерушимость границ, уважение суверенитета и невмешательство в международные дела как основной принцип международных отношений. На этом также должно основываться антикризисное регулирование. Глава Китая отдельно подчеркнул, что Китай не провоцировал кризис в Украине и не является его стороной, а хочет работать с Францией над урегулированием кризиса. Судя по этой речи, не остается сомнений в том, что Си Цзиньпин не отказался от поддержки позиции России.

Китай не может отказаться от принципа территориальной целостности по понятным причинам, но это не означает, что Китай требует вывода российской армии из Украины со всеми вытекающими последствиями. Самым важным вопросом в ходе этого визита будет вопрос о том, примет ли Китай каким-либо образом участие в мирной конференции в Швейцарии в середине июня. В более широком масштабе создается впечатление, что Китай пытается убедить крупные европейские страны отказаться от военной поддержки Украины и вместо этого сосредоточиться на развитии экономического сотрудничества с Китаем.

Российские спецслужбы пришли в Европе в боеготовность

Издание Financial Times опубликовало статью, темой которой является оценка угроз, данная органами безопасности трех европейских стран. По их данным, российские спецслужбы готовятся к организации агрессивных диверсий и атак в Европе. Но это не общеевропейская консенсусная оценка по каждому компоненту возможных угроз.

Из опубликованной статьи создается впечатление, что целью диверсий являются объекты критической инфраструктуры, что было бы вполне логично. Однако под атаками подразумеваются прямые физические атаки, а также кибератаки и информационные атаки. Однозначно оценить такую ​​информацию во всем европейском контексте очень сложно.

Если бы Россия предприняла массированные физические атаки на европейскую инфраструктуру, она бы быстро потеряла все свои позиции и серьезно рисковала бы тем, что Украину стали бы снабжать гораздо более мощным оружием без ограничений на его применение.

Поскольку Россия не находится в военной конфронтации с Европой, проводить масштабные демонстративные атаки было бы совершенно бессмысленно. Такая статья, однако, не появилась на пустом месте, и ее появление само по себе свидетельствует о том, что и как думает Россия.

Прежде всего, такой план еще раз свидетельствует о том, что российские лидеры ценят страх перед Россией как высокое и эффективное влияние в европейских обществах. Далее предполагается использовать страх, чтобы оказать сдерживающее воздействие на правительства европейских стран и побудить их к восстановлению нормальных отношений с Россией. А еще Россия пользуется тем, что деятельности ее спецслужб не уделяется должного внимания во многих европейских странах или она полностью игнорируется, и из-за этого эти службы порой добиваются вполне хороших позиций и известности на уровне слухов.

За последние десять лет отношение к российским спецслужбам в Европе незаметно менялось, но более серьезный поворот начался лишь в начале 2022 года. С тех пор возможности российских спецслужб в Европе были существенно ограничены, например, за счет сокращения их легального представительства в посольствах. Однако в некоторых европейских странах эта проблема до сих пор не считается касающейся этих стран напрямую, и это дает российским спецслужбам возможность поддерживать работоспособность своих сетей.

Особенно в ситуации, когда российские дипломаты, аккредитованные в Европе, могут совершенно свободно передвигаться по шенгенскому пространству. Однако наибольший риск физических нападений существует в тех странах, где полиция или правовая система в целом не в состоянии контролировать организованную преступность и уличную преступность. Это означает, что в некоторых случаях нападения могут быть организованы на локальном уровне.

Способность российских спецслужб действовать более широко и эффективно в Европе нарушена войной в Украине, которая отняла очень большие ресурсы у этих служб и также нанесла им очень большие потери.

Красные линии

Издание La Repubblica утверждает, что для НАТО существуют красные линии, в случае пересечения которых Россией западные войска будут переброшены в Украину, а также утверждается, что эти войска также могут вмешиваться в военные действия. Говорится, что это такое понимание, которое не оформлено ни в документах, ни на уровне общения. Одним из таких пересечений красной линии могло бы стать вмешательство Беларуси в войну в Украине на стороне России.

Еще одной красной линией могли бы стать военные провокации против стран Балтии, Польши или Молдовы. Источник написавшего статью журналиста признает, что оперативных планов подобной деятельности нет. Комментируя эту историю, можно было бы сказать, что хорошо, если российское руководство в это бы точно поверило. Публикация такой статьи, например, в турецкой прессе, вероятно, способствовала бы этому еще больше.

Атаки на фронтах

Вчера российская армия нанесла отдельные ракетные и дроновые удары по различным объектам на территории Украины. Пострадал жилой район в Харькове, где ранения получили десять человек. Пятью ракетами обстреляли ТЭЦ в городе Славянск на Донбассе. Были также единичные нападения в Полтавской области. Сегодня ночью Украину атаковали 13 иранских дронов, 12 из которых были уничтожены средствами ПВО. Все дроны были сбиты над Сумской областью на севере Украины.

На фронтах российская армия продолжала весьма активные атаки. К настоящему времени активность ВВС России также выросла до среднего мартовского уровня.

В районе Сватово и Северодонецка возросла интенсивность атак российской армии на Купянск. Российским частям удалось там несколько улучшить свои позиции. Атаки в направлении Лимана и Северска менее интенсивны и не дали результатов.

В районе Бахмута продолжались очень интенсивные атаки по всем направлениям, но успеха они не принесли.

Попытки наступления со стороны Авдеевки на северной дуге были очень интенсивными. Россиянам постепенно удается улучшить свои позиции. Южнее прошли атаки в районе Угледара, но они существенных результатов не дали.

На Южном фронте российские части продолжают менее интенсивные атаки севернее Токмака, но никаких изменений в ситуации это не принесло. На восточном берегу Днепра продолжались более мелкие атаки российской армии на украинские позиции, но успеха и они не принесли.

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