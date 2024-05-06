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Бывший депутат Рийгикогу стал советником вице-мэра Таллинна по транспорту

BNS
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Калле Муули.
Калле Муули. Фото: Tairo Lutter

С понедельника Калле Муули («Отечество») приступил к работе на посту советника вице-мэра Таллинна Кристьяна Ярвана («Отечество»), курирующего в столичной городской управе транспортный сектор.

Перевод: Павел Соболев

С 1989 года Калле Муули работал на различных должностях в различных эстонских СМИ. В 2015-2017 годах он был членом Рийгикогу, а затем работал советником министра окружающей среды, министра юстиции и министра предпринимательства и технологий.

Срок полномочий Муули на посту советника вице-мэра столицы продлится до истечения срока полномочий нынешнего городского правительства.

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