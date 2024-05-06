С понедельника Калле Муули («Отечество») приступил к работе на посту советника вице-мэра Таллинна Кристьяна Ярвана («Отечество»), курирующего в столичной городской управе транспортный сектор.
Бывший депутат Рийгикогу стал советником вице-мэра Таллинна по транспорту
Перевод: Павел Соболев
С 1989 года Калле Муули работал на различных должностях в различных эстонских СМИ. В 2015-2017 годах он был членом Рийгикогу, а затем работал советником министра окружающей среды, министра юстиции и министра предпринимательства и технологий.
Срок полномочий Муули на посту советника вице-мэра столицы продлится до истечения срока полномочий нынешнего городского правительства.