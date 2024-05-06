«Отечество» поддержит вотум недоверия Кристине Каллас

«У нас нет доверия как к министру образования и науки, так и к правительству Каи Каллас», - сказал председатель «Отечества» Урмас Рейнсалу.

По его словам, министр образования за время пребывания в своей должности не смогла постоять за учителей. «Правительство коллективно врало учителям в вопросе зарплаты, а неспособность принять решение привела к забастовке. В результате краха экзаменационной системы в тысячах семей Эстонии возникла ненужная стрессовая ситуация. К сожалению, министр не занимается защитой роли эстонского языка в обществе, блокируя проект "Отечества", который гарантировал бы право на эстоноязычное обслуживание в Эстонии. Безусловно, "Отечество" не будет упрекать министра образования за меры по переходу на эстоноязычное образование, соответствующая программа действий была разработана во время работы министра образования Лукаса», - объяснил Рейнсалу свое решение.

Председатель фракции «Отечество» Хелир-Валдор Сеэдер добавил, что у государства нет целостного видения и политики в отношении школьной сети. «Местные самоуправления, сидящие за одним столом с Кристиной Каллас, понимают, что на них смотрят не как на партнеров, а как на подчиненных, которые должны делать незавершенную работу министра. В особенно печальной ситуации находятся профессиональные училища, обязанности которых министр хочет увеличить, но при этом им не предлагают достаточного финансирования», - заявил Сеэдер, добавив, что такому министру образования и науки невозможно доверять.