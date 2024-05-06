Один из крупнейших в мире производителей уборочного оборудования открыл представительство в Южной Эстонии

Перевод: Павел Соболев

В начале мая рядом с Lõunakeskus в Тартумаа на площади почти в 600 квадратных метров открылся представительский магазин с сервисным центром, а в июне свои двери распахнет еще один представительский магазин в Ласнамяэ в Таллинне.

«До сих пор у нас не было представительства в Южной Эстонии, теперь в Тарту доступен такой же объем и такой же ассортимент продукции, как и в Таллинне, дополнительным бонусом является большой сервисный центр», - сказал Маргус Леок, генеральный директор Kärcher Eesti. «Мы предлагаем регулярное обслуживание и, при необходимости, ремонт всей продукции Kärcher, как той, которая используется на профессиональном уровне, так и той, которая используется в домашних условиях».

Магазин Kärcher, открывшийся в районе Lõunakeskus в Тарту по адресу Когре теэ 1, занимает 230 квадратных метров торговой площади и предлагает широкий ассортимент товаров для чистки и уборки, а также ухода за садом как для бизнес-, так и для частных клиентов. В этом же здании на площади почти в 215 квадратных метров открылся и сервисный центр Kärcher.

«Клиенты из Южной Эстонии уже давно ждали представительства Kärcher в регионе. На сайте доступен широкий ассортимент продукции, клиенты могут получить профессиональное решение по всем видам уборки. Важно, что мы также можем гарантировать качественное сервисное обслуживание в новом представительстве», - добавил Леок.

Вместе с магазином, сервисным центром, складами и офисом общая площадь южноэстонского представительства Kärcher составляет почти 600 квадратных метров, и в нем работают шесть местных жителей. Магазин и сервисный центр уже открыты для покупателей.

Помимо магазинов в Тарту, Kärcher в начале июня также откроет второе представительство в Таллинне, в Ласнамяэ; в настоящее время в Таллинне уже есть представительство в Мустамяэ.