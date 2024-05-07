Эстония относится к числу стран, очень быстро наладивших систему приема украинских беженцев после начала полномасштабной войны. Веб-разработчик Даниил Чернов по результатам интервью, проведенных им среди иммигрировавших украинцев, пишет, что Эстонии успешно справляется с вопросом поддержки, что касается и доступа к социальным услугам, образованию и медицинской помощи. Жизнь в новой стране не всегда легка, но иммигранты стремятся к достижению лучшего будущего для себя и своих близких.
ОТ ПОЛИТОЛОГА ⟩ Иммигранты в Эстонии: между стремлениями и вызовами
Данный материал подготовлен в сотрудничестве Института Шютте Тартуского университета и Rus.Postimees.
24 февраля - это дата, когда большинству украинцев пришлось изменить свою жизнь. Каждый пытался найти выход из ситуации и принимать решения, от которых может зависеть их собственная жизнь и жизнь их близких. Эстония - страна, которая дала возможность почувствовать себя в безопасности, ощутить комфорт и продолжить жить привычной жизнью большинству людей.
Несмотря на внезапность событий и ограниченные ресурсы, эстонское правительство и общество проявили внушительную готовность помочь беженцам. По результатам интервью, проведенных среди иммигрировавших украинцев, можно сделать вывод, что страна и правительство успешно справляются с вопросом поддержки. Иммигранты отмечают не только щедрость в приеме, но и доступ к социальным услугам, образованию и медицинской помощи. Эта поддержка стала не только основой для интеграции в новое общество, но и источником надежды на будущее.
Даже в самых трудных стартах есть возможность для роста и самореализации
Возьмем, к примеру, историю Инны. Девушки, из оккупированной части Украины, которая занималась бизнесом, а по приезде в Эстонии работала посудомойкой, но в процессе своего карьерного роста дошла до уровня повара в государственной больнице.
«После приезда в Эстонию моя жизнь стала насыщеннее. Сначала, конечно же, было тяжело. Как только приехали, подали на временную защиту и во время того, как ждали документ, искали подработки, к примеру, ездили сажать елки с сыном, занимались волонтерской деятельностью в центре помощи для украинских беженцев, пытались зацепиться за все.
После периода ожидания меня взяли в государственную больницу посудомойкой. Проработала я на этой должности полгода, во время этого ходила на курсы и активно учила эстонский. Позже мне предложили обучение на повара. В процессе я начала быть помощником повара и в итоге стала поваром, чему очень рада.
Мне нравится, что здесь, на общественном уровне, поддерживается учеба в любом возрасте, для меня было необычно узнать это. Я поняла, что нужно повышать компьютерную грамотность, чтобы пользоваться государственными сервисами, которые, как мне кажется, очень упрощают жизнь и экономят время», - рассказала Инна.
Яркий пример того, как смелость и настойчивость могут преобразить жизнь. Ее опыт подчеркивает важность образования и саморазвития для успешной адаптации в новой стране и использования доступных возможностей для роста.
Не только убежище, но и надежда на лучшее будущее
О других аспектах жизни и о своей истории рассказала Юлия, учитель украинского языка в колледже:
«В Украине я была учительницей украинского языка. Но когда началась война, пришлось переехать в Эстонию. Сначала я работала помощником в колледже, где помогала украинским детям адаптироваться. Но моя страсть к преподаванию не погасла. Мы начали создавать группы из украинских иммигрантов, в которых главным является обучение эстонскому и прохождение практик, которые может предоставить колледж, еще, раз в неделю, проводится урок украинского языка, чтобы сохранить связь с культурой и языком.
Сейчас я веду две такие группы, и это моя гордость. Но это еще не все, также я активно занимаюсь организацией ивентов в колледже. К примеру, следующий, над которым мы работаем это "День вышиванки". Я стараюсь делать все, чтобы ивенты были запоминающимися. В общем, каждый день - это новый вызов и возможность расти. Из своей жизни в Эстонии я заметила, что здесь приветствуется инициатива работника, к примеру, ты можешь предложить какую-то идею и ее действительно рассмотрят.
Из отличий от Украины я выделяю качество еды, сравнение позитивно для Эстонии. Ты не смотришь на состав продукта перед тем, как купить, а просто покупаешь, потому что знаешь, что все очень качественное. Из минусов могу отметить, что снизился уровень жизни из-за заработка, допустим, в Украине я зарабатывала в два раза больше, но я понимаю, что для возвращения моего прошлого уровня жизни мне нужно выучить язык, что тоже является решаемой проблемой. Хотя мое мнение такое, что этот аспект компенсируют остальные положительные факторы проживания.
У любого открыт доступ к развитию, но в Тарту мне не хватает культурных развлечений. По приезде я чувствовала разнообразие, но после двух лет былые культурные активности кажутся приевшимися. На сегодняшний момент я довольна своей жизнью. Хоть ты и знаешь, что все, что тебя окружает, является временным, ты привыкаешь к стилю жизни, культуре и ценностям, чувствуя себя комфортно в этом. Эстония не только предоставила нам убежище, но и дала надежду на лучшее будущее для нас и наших семей».
Можно увидеть, как сила воли этой женщины и преданность профессии помогают преодолеть любые трудности. Она не только продолжает свою педагогическую деятельность, но и активно участвует в организации культурных мероприятий, что делает ее важным членом своего сообщества в Эстонии. Оптимизм и уверенность в будущем отражают то, как новая среда может стать источником новых возможностей и надежды.
Открытия, препятствия и перспективы
Также рассказал свою историю ученик колледжа, Данил, который за год подтянул знание эстонского и теперь полноценно обучается на одном факультете вместе с эстонцами. Про жизнь в Эстонии и свой путь он говорит:
«Когда я приехал сюда, меня поразили дороги - они ровные и регулярно обновляются. В отличии от того, что я видел раньше, здесь следят за порядком и активно занимаются ремонтом. Мне также понравился прием украинцев здесь.
Они сделали все возможное, чтобы нам было легко адаптироваться, даже понимая, что у нас ограниченные ресурсы. Они создали для нас условия для обучения, работы и знакомства с этой страной. Моя жизнь в Эстонии претерпела значительные изменения. По приезду я понял, что главное в жизни - это, определить свои цели и работать над ними. После окончания школы, где я учился всего лишь два с половиной месяца, начался поиск дальнейших путей.
Нам представили различные варианты, и я выбрал Тартуский прикладной колледж, потому что это была лучшая альтернатива. Здесь были открыты группы специально для украинцев, где нам предоставляли возможность попробовать интересующие нас специальности. Этот выбор оказался наилучшим для меня, поскольку я смог освоить то, что действительно хотел.
Есть пару историй и с негативным опытом. Летом 2022 года я имел дополнительный заработок, что меня очень радовало, ведь я мог зарабатывать деньги и удовлетворять свои потребности. Однако с началом учебы я работал только по воскресеньям, а в конце учебного года, когда началось лето 2023 года, и я хотел работать и в будние дни, меня не допустили, сказав, что им больше не нужен работник.
Пришлось искать другую работу, чтобы продолжать удовлетворять свои желания. Это было нелегко, ведь найти работу студенту, в возрасте 16-17 лет, в Эстонии практически нереально из-за ограниченного числа вакансий и требований по знанию эстонского. Сейчас, когда знания языка удовлетворяют потребности работодателей, стало немного проще.
Помню еще один случай в 2022 году; когда мы приехали сюда, мы купили велосипед. Я всегда парковал его у дома, прикрепив замок к рулю, как и многие другие люди. Но помню, как-то в пятницу я вышел из дома, а велосипеда уже не было. В тот же день я с отцом поехал в полицию и написали заявление, описал велосипед и приложил фотографию. Мы оставили фотографию в полиции, и наш знакомый нам неоднократно сообщал, где видел велосипед. Однако его так и не нашли, и даже не приложили должных усилий для этого.
У нас у дома была камера, и я уверен, что на ней можно было бы найти что-то полезное. Но никто не пробовал искать. Хотя, конечно, велосипед - это не машина, но хотя бы попытаться найти его по камерам и выяснить, кто его украл, было бы хорошим решением. Хоть я и скучаю по прошлому, но сейчас мне нравится мой стиль жизни здесь».
История Данила - история труда и настоящей самоотверженности. Она показывает, что при поддержке и собственной усердной работе можно добиваться новых результатов. Его рассказ демонстрирует, как важно быть настойчивым и не останавливаться перед препятствиями, чтобы достичь своих целей в новой стране.
В итоге истории жизни украинских иммигрантов в Эстонии являются ярким примером разнообразия путей и опыта. Встречаясь с трудностями, каждый из них нашел свои способы адаптации и преодоления трудностей. Несмотря на различия в профессиональной сфере и личных достижениях, их рассказы показывают, что смелость и настойчивость способны преодолеть любые границы. Жизнь в новой стране не всегда легка, но каждый из них стремится к достижению лучшего будущего для себя и своих близких. Эти истории становятся частью общего полотна сообщества, где каждый вносит свой неповторимый вклад в формирование культуры, общества и экономики.