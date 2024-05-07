ОТ ПОЛИТОЛОГА Иммигранты в Эстонии: между стремлениями и вызовами

Сейчас я веду две такие группы, и это моя гордость. Но это еще не все, также я активно занимаюсь организацией ивентов в колледже. К примеру, следующий, над которым мы работаем это "День вышиванки". Я стараюсь делать все, чтобы ивенты были запоминающимися. В общем, каждый день - это новый вызов и возможность расти. Из своей жизни в Эстонии я заметила, что здесь приветствуется инициатива работника, к примеру, ты можешь предложить какую-то идею и ее действительно рассмотрят.

Из отличий от Украины я выделяю качество еды, сравнение позитивно для Эстонии. Ты не смотришь на состав продукта перед тем, как купить, а просто покупаешь, потому что знаешь, что все очень качественное. Из минусов могу отметить, что снизился уровень жизни из-за заработка, допустим, в Украине я зарабатывала в два раза больше, но я понимаю, что для возвращения моего прошлого уровня жизни мне нужно выучить язык, что тоже является решаемой проблемой. Хотя мое мнение такое, что этот аспект компенсируют остальные положительные факторы проживания.