В большинстве своем пассажиры довольны общественным транспортом Таллинна

Автобусами довольны 87 процентов пассажиров, трамваями 77 процентов, а троллейбусами 68 процентов опрошенных.

Несмотря на многочисленные реорганизации и дорожное строительство в городе в прошлом году, общественный транспорт получил высокую оценку в 4,19 балла по 5-балльной шкале.

Если в предшествовавший масштабным реорганизациям и постройкам год общественный транспорт оценивался с индексом удовлетворенности 4,27, то в целом небольшая тенденция к снижению индекса удовлетворенности является незначительной и статистически удовлетворенность не снизилась. Средние общие баллы по обслуживанию остались по сравнению с прошлым годом на том же уровне по автобусам и троллейбусам и несколько снизились по трамваям. Последнее тоже понятно, ведь в 2023 году трамвайное движение было закрыто на долгое время.

Относительно общественного транспорта на протяжении многих лет наиболее важными аспектами считались соблюдение расписания, чистота и техническое обслуживание транспортного средства, а также хорошие интервалы между поездками. Организацию общественного транспорта выше оценили младшая целевая группа 15-19 лет и две старшие возрастные группы 50-59 лет и 60+.

«Удовлетворенность выше всего среди тех групп, которые, по нашим данным, больше всего пользуются общественным транспортом. Если говорить по регионам, то больше всего людей пользуется общественным транспортом в Мустамяэ, Пыхья-Таллинне и Кристийне, а уровень удовлетворенности самый высокий в Мустамяэ и Ласнамяэ», - сказал член правления Таллиннского городского транспорта Кайдо Падар.

В прошлом году наиболее часто используемым видом общественного транспорта в Таллинне по-прежнему оставался автобус, им ежедневно пользовались 42 процента опрошенных. Далее следуют трамваи с 8 процентами и троллейбусы с 9 процентами. Сравнивая результаты с предыдущим опросом, видно, что ежедневное использование автобусов и троллейбусов в этот раз увеличилось, а трамвая несколько снизилось.

Среди инноваций в городском транспорте особо выделяются строительство новых трамвайных линий, которому отдают предпочтение 67 процентов пользователей общественного транспорта, и внедрение электробусов, которым отдают предпочтение 58 процентов.

Опрос проводился 1-26 марта этого года, в нем приняли участие 502 жителя Таллинна.