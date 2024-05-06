Эстонское объединение Специальной Олимпиады и самый успешный футболист Эстонии за всю историю Рагнар Клаван подписали соглашение, в рамках которого завершающий успешную карьеру футболист станет спортивным послом для людей с ограниченными интеллектуальными возможностями.
Самый знаменитый футболист Эстонии приступил к очень необычному делу
Миссия Клавана – оказывать поддержку спортсменам объединения и Эстонскому объединению Специальной Олимпиады в общем.
Рагнар Клаван и столичный футбольный клуб «Калев» всегда пробовали установить связь между спортом высоких достижений и людьми, нуждающимися в помощи.
Рагнар Клаван: «Включение спорта в жизнь людей с особыми потребностями не только приносит пользу им физически и морально, но и улучшает качество их жизни, открывая больше возможностей для личностного развития и социального взаимодействия».
Райн Тёлпус, директор Эстонского объединения Специальной Олимпиады: «Я рад, что мы начали сотрудничество с Рагнаром - он, безусловно, сможет поделиться своим опытом профессионального спортсмена со многими спортсменами нашей организации. Людям с ограниченными интеллектуальными возможностями добиться успеха в мире спорта во много раз сложнее, чем обычным спортсменам, но могу вас заверить, что каждый, кто занимается спортом в нашей организации, всегда выкладывается максимально. Ведь в международной клятве спортсмена Специальной Олимпиады тоже сказано: «Дай мне победить, но если я не смогу, позволь мне быть смелым в этой попытке».