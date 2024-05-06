Самый знаменитый футболист Эстонии приступил к очень необычному делу

Рагнар Клаван: «Включение спорта в жизнь людей с особыми потребностями не только приносит пользу им физически и морально, но и улучшает качество их жизни, открывая больше возможностей для личностного развития и социального взаимодействия».

Райн Тёлпус, директор Эстонского объединения Специальной Олимпиады: «Я рад, что мы начали сотрудничество с Рагнаром - он, безусловно, сможет поделиться своим опытом профессионального спортсмена со многими спортсменами нашей организации. Людям с ограниченными интеллектуальными возможностями добиться успеха в мире спорта во много раз сложнее, чем обычным спортсменам, но могу вас заверить, что каждый, кто занимается спортом в нашей организации, всегда выкладывается максимально. Ведь в международной клятве спортсмена Специальной Олимпиады тоже сказано: «Дай мне победить, но если я не смогу, позволь мне быть смелым в этой попытке».